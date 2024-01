Sceny w meczu Djokovicia. "Bardzo chciałem przegrać"

10-krotny triumfator Australian Open w pierwszych rundach tegorocznej edycji nie przekonywał swoją grą. Spędził sporo czasu na korcie, tracąc sety z Dino Prizmiciem (187. ATP) oraz Alexeiem Popyrinem (43. ATP). Pokonanie ich zajęło mu ponad siedem godzin. Sprawniej uporał się dopiero z Tomasem Martinem Etcheverrym (32. ATP). To jednak nic w porównaniu z Adrianem Mannarino, który w trzech meczach rozegrał aż piętnaście setów w ponad dwanaście godzin.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Djoković zaskoczył po demolce. "Bardzo chciałem przegrać"

Niestety 35-letni francuski tenisista odczuwał skutki wcześniejszych maratonów, co w konfrontacji z Djokoviciem było zabójcze. Co prawda spotkanie otworzył serwis Serba, który musiał bronić break pointów. To jednak nie był zwiastun wyrównanego starcia. Wręcz przeciwnie. 36-letni tenisista z Belgradu w dwóch pierwszych setach wprost zdeklasował przeciwnika. Po nieco ponad godzinie gry prowadził 6:0, 6:0. Humor jednak nie opuszczał Adriana Mannarino, który przed trzecią partią przyłożył palce w kształcie zer do oczu.

Francuz nie miał żadnych argumentów tenisowych, aby przeciwstawić się Djokoviciowi, o czym świadczyła też historia rozegranych przez nich meczów. W czterech spotkaniach 19. zawodnik świata wygrał tylko jednego seta. W niedzielę na korcie Rod Laver Arena w Melbourne najpierw musiał pomyśleć o pierwszym gemie i dokonał tego na początku trzeciego seta. Mannarino ugrał gema, a publiczność wstała i nagrodziła to aplauzem. Trybuny wiwatowały, a licznik odmierzający czas do serwisu Djokovicia dobił zera, przez co Serb otrzymał ostrzeżenie, z którym się nie zgodził. Nie przeszkodziło mu to jednak dopełnić formalności. W godzinę i 46 minut 6:0, 6:0, 6:3 awansował do ćwierćfinału Australian Open 2024.

10-krotny triumfator tej imprezy ostatni raz w Melbourne przegrywał w 2018 roku. To jego 32. zwycięstwo z rzędu. - Minęło dużo czasu, odkąd grałem tak dobrze jak w pierwszych dwóch setach. Bardzo chciałem przegrać tego pierwszego gema w trzecim secie, Było dużo napięcia na stadionie, musiałem się tego pozbyć, aby skoncentrować się na tym, co mam do zrobienia - przyznał po spotkaniu Djoković, który w ćwierćfinale zmierzy się z Taylorem Fritzem (12. ATP).