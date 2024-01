Rosyjska tenisistka zrobiła aferę. Poszło też o Świątek. "Nie zgadzam się"

Mimo porażki Świątek nie załamuje się i wierzy, że w kolejnych turniejach zaprezentuje się dużo lepiej. - Nie jestem w stanie na gorąco przeanalizować całego meczu. Ogólnie nie grałam tutaj intuicyjnie, nie grało mi się tutaj łatwo w tym roku. (...) W pierwszych dwóch meczach byłam bardziej zestresowana niż zazwyczaj, wiele rzeczy w nich nie działało. Dzisiaj czułam się bardziej swobodnie i czułam, że gram trochę lepiej - wyjaśniła przyczyny porażki w rozmowie z Eurosportem.

Kibic uderzył w Świątek i Kasatkinę po porażkach w AO. Wymowne słowa Rosjanki

Tuż po zakończeniu starcia na porażkę Polki zareagowały zagraniczne media. "Największa sensacja turnieju!" - brzmi nagłówek tekstu bośniackiego klix.ba. Podobnie ocenili ją rosyjscy dziennikarze. "Niesamowite!" - podsumował portal dailysports.net.

Nieco wcześniej, ponieważ już w drugiej rundzie rywalizację w AO zakończyła Daria Kasatkina (14. WTA), która poległa w meczu ze Sloane Stephens (37. WTA) 6:4, 3:6, 3:6. Niezwykle zadowolony z porażek zarówno liderki światowego rankingu, jak i Rosjanki był jeden z kibiców. "Daria Kasatkina i Iga Świątek - miłego lotu do domu" - napisał. Komentarz nie umknął uwadze 26-latki. "Czy ci ludzie są prawdziwi? Nie zgadzam się dzielić z nimi tej samej planety" - przekazała.

Jej reakcja wywołała ogromne poruszenie w sieci. Nie dość, że wpis widziało ponad 30 tys. użytkowników, to zgromadził niespełna tysiąc polubień. "Nawet nie myśl o nich więcej. Znasz (i my, prawdziwi fani, a nie trolle) swoją wartość i talent", "niestety, jest mnóstwo przegranych, którzy nie mają nic lepszego do roboty - współczuj im i zignoruj to", "nie rozumiem, co jest nie tak z niektórymi ludźmi. Nie bierz tego osobiście. To oni mają problem" - komentowali kibice tenisistki.

Po odpadnięciu z turnieju Igi Świątek głównymi faworytkami do triumfu w australijskich zawodach są Aryna Sabalenka (2. WTA) oraz Coco Gauff (3. WTA), która w 1/8 finału zmierzy się z Magdaleną Fręch (49. WTA). Nie można skreślać również pogromczyni liderki światowego rankingu Lindy Noskovej (35. WTA).