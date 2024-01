Magdalena Fręch już chciała kończyć karierę, a rozgrywa turniej życia. Oszukujące rywalki jednego ją nauczyły

Najpierw Agnieszka Radwańska i Magda Linette, potem Iga Świątek i Linette - Magdalena Fręch długo w kobiecym singlu w Polsce była co najwyżej tą trzecią. Dopiero teraz skupia na sobie uwagę. Przez lata jej cierpliwość była wystawiana na dużą próbę. Mozolnie przedzierała się przez kolejne szczeble tenisowego świata. - Trzeba było dostać łomot, żeby zrozumieć potem, co trzeba zmienić - mówił mi rok temu jej trener Andrzej Kobierski. Teraz jego zawodniczka w Australian Open przeżywa najlepsze chwile w karierze, a w nocy z soboty na niedzielę stanie przed szansą, by w 1/8 finału sprawić wielką sensację.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

"Zastanawiałam się, czy nie lepiej skończyć z tym wszystkim". Fręch gotowa, by wygrywać

Już tylko przez 10 dni 63. miejsce w rankingu WTA, na które awansowała w listopadzie, będzie najwyższą lokatą Fręch w karierze [obecnie jest 69.]. 29 stycznia najprawdopodobniej zadebiutuje w Top50, a na pewno zadebiutuje w roli drugiej rakiety Polski. Wyprzedzi bowiem Magdę Linette, która po kreczu w pierwszej rundzie Australian Open - jako ubiegłoroczna półfinalistka - straci dużo punktów i jej notowania znacząco się pogorszą.

Analizując kariery Linette i Fręch, można dostrzec kilka analogii. Dla obu wielkim przełomem jest właśnie impreza w Melbourne, obie pierwszy raz przekroczyły tam granicę trzeciej rundy w Wielkim Szlemie. Linette zrobiła to 12 miesięcy temu, tuż przed 31. urodzinami, w 30. występie w głównej drabince zawodów tej rangi. Fręch na pierwszy i jedyny aż do teraz awans do trzeciego etapu czekała do Wimbledonu 2022 roku. Kolejny krok 26-latka wykonała obecnie na antypodach, w 11. starcie w turnieju głównym tej rangi. Jak na ironię w Australii dotychczas miała najsłabsze wyniki -zarówno w 2018, jak i w 2022 roku przegrała mecz otwarcia.

To, że przez minione sześć lat tak mało pojawiała się w głównej części tych prestiżowych turniejów, wynikało z dwóch rzeczy. Niekiedy nie była w stanie przedrzeć się przez eliminacje, a kiedy indziej w nich nie startowała z powodu kłopotów zdrowotnych. Po pierwszym błysku, którym w jej przypadku była druga runda French Open 2018, nastały dla niej gorsze czasy. Zamiast walczyć z rywalkami, jej głównym wrogiem była kontuzja nadgarstka, z którą męczyła się dziewięć miesięcy.

- Wtedy faktycznie często zastanawiałam się, czy nie lepiej skończyć z tym wszystkim. Dwa dni trenowałam, a kolejne dwa walczyłam z bólem. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że byłam wtedy w depresji. Przez cały czas myślałam tylko o nadgarstku. Nie mogłam robić tego, co kocham. Nie wiedziałam nawet, czy ból kiedykolwiek minie. To był naprawdę straszny okres, po którym został ślad w psychice i do dziś zmagam się z konsekwencjami - opowiadała Fręch pod koniec ubiegłego roku w wywiadzie dla WP Sportowych Faktów.

Zarówno Fręch, jak i Linette latami mozolnie budowały swoje kariery. Przez długi czas nie było tak wielkich skoków w rankingu. Nieraz mocno stawiały się przeciwniczkom z czołówki, ale brakowało im tej kropki nad i. W poprzednim sezonie tenisistka Andrzeja Kobierskiego w ćwierćfinale w Birmingham prowadziła z Jeleną Ostapenko 6:4, 4:0, by przegrać w trzech setach. Potrafiła się też postawić kilku innym dużym nazwiskom, ale na tym się kończyło. Ale choć kończyła wtedy udział w turnieju, to wyciągała z tego lekcję.

- Rozegrałam już tak wiele meczów z zawodniczkami z Top20, 30, czy 50. Z każdym nabieram doświadczenia, nie przegrywam gładko, tylko z reguły są to mecze na styku. Dodaje mi to pewności przed kolejnymi takimi meczami. Wiem, że mogę z nimi grać i wygrywać z najlepszymi - opowiadała półtora roku temu w Londynie łodzianka.

Ale jednocześnie po jednym z meczów w Melbourne przyznała, że jeszcze do niedawna zależało jej tak bardzo na zwycięstwach, że nakładała na siebie zbyt dużą presję. A to z kolei sprawiało, że przed meczami odczuwała nieraz wręcz strach. - Teraz jestem gotowa, by wygrywać - zapewniła.

Kobierski mozolną wspinaczkę w górę rankingu wspomina tak: - Magda musiała się zaaklimatyzować. Jak się było 250. na świecie i grało ze 150.,to trzeba było dostać łomot, żeby zrozumieć potem, co trzeba zmienić. Potem przestała się tych rywalek bać. Poczuła, że może. Trzeba było zebrać doświadczenie w takich meczach, zacząć podejmować lepsze decyzje w niektórych momentach, szczególnie w tych ważnych. Na tym poziomie trzeba wykorzystywać wszystkie pojawiające się szanse - analizował szkoleniowiec w rozmowie po Wimbledonie 2022.

To był bardzo udany turniej w wykonaniu jego zawodniczki, ale pełnię szczęścia psuł fakt, że wyjątkowo nie przyznawano za niego punktów do rankingu. Pozostała jednak satysfakcja z dużego sukcesu, premia finansowa i motywacja.

- Mam nadzieję, że to początek czegoś nowego. Teraz już w każdym turnieju wielkoszlemowym chciałabym być co najmniej w 3. rundzie. Teraz przed turniejem wzięłabym ją w ciemno, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia i teraz wiem, że jestem w stanie powalczyć o więcej. Mam nadzieję, że tak będzie w kolejnych startach - zaznaczyła po tamtym starcie w Londynie. Zajęło jej to trochę dłużej niż planowała, bo półtora roku.

Dzieło fabryki Kobierskich. Fręch krzyczała na trenera. Tenisowa szkoła życia

Przedstawiając drogę Fręch do obecnego sukcesu, koniecznością jest zatrzymanie się na dłużej przy jej współpracy z Kobierskim. Jest ona bowiem ewenementem. Duet ten współpracuje już ponad 15 lat. Żartobliwie można powiedzieć, że jest ona w pełni dziełem fabryki Kobierskich, bowiem wcześniej krótko grała pod okiem Jerzego Kobierskiego, ojca Andrzeja. A grę zaczęła jako sześciolatka.

- Najpierw były to tylko zajęcia grupowe z dużą liczbą dzieci. Nieco mniejsze grupy były w wieku 9-10 lat. Początkowo to była tylko zabawa, granie w kilka osób. Nie planowałam wtedy profesjonalnej kariery. Potem przyszły starty w turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich. I jak się pojawiły sukcesy, to przyszła też motywacja, że mogłabym grać zawodowo - wspominała łodzianka po latach.

W wywiadach opowiadała też nieraz, że o jej planach startowych nieraz decydował ograniczony budżet. Pomocne było m.in. wsparcie finansowe otrzymane w ramach programu PZT. Kobierski również starał się maksymalnie wykorzystać dostępne możliwości, by zapewnić Fręch treningi na jak najwyższym poziomie, gdy jeszcze nie było jej stać, by latać na obozy przygotowawcze np. do Dubaju.

Gdy osobno rozmawiałam z Fręch oraz jej trenerem i każde pytałam o to, czy kiedyś nie odczuwali wypalenia tak długą współpracą, to z uśmiechem zgodnie odpowiadają, że średnio co tydzień mają ochotę ją zakończyć. Ale już na poważnie 26-latka latem 2022 mówiła wprost, że nie wyobraża sobie zmiany. I to z kilku względów.

- Mieliśmy pełno sytuacji, gdy chcieliśmy to już kończyć itd., ale nie widziałabym osoby, która mogłaby go zastąpić. Nawet nie przychodzi mi taka do głowy. Mamy taką samą motywację, obojgu nam tak samo mocno zależy. Jak przychodzą sukcesy, to bardzo ciężko coś zmieniać. A gdy miałam też bardzo ciężkie momenty w karierze, to trener wspierał mnie. Był ze mną, jak nie byłam w stanie grać. Była w nim wiara, że wyjdę z tego, a trwało to dziewięć miesięcy - przypominała tenisistka.

Z uśmiechem przyznała jednak też wtedy, że potrzebują od siebie nieraz odpocząć. Jak twierdzi, charaktery mają całkowicie odmienne.

- Trener jest bardzo emocjonalny, co widać na meczach [podczas meczów kadry w Pucharze Billie Jean King nieraz już miał zdarte gardło od głośnego dopingu - red.]. Przeżywa wszystko, pokazuje zaangażowanie. Ja wolę spokój. Wiem, że pewne reakcje mi przeszkadzają, a on nie kontroluje czasem tego w ferworze walki. O to najczęściej się kłócimy. Kiedyś w tie-breaku miałam 4-1 i on z innymi osobami krzyczeli, emocjonowali się, wstawali. Wtedy krzyknęłam "Spokój!" i się uspokoili. To rozładowało sytuację i pozwoliło opanować emocje u mnie i u nich - wspominała z uśmiechem w rozmowie ze Sport.pl Fręch.

Po meczach wymieniają się z Kobierskim opiniami i wrażeniami, a podczas spotkań rozumieją się bez słów. Niektórzy w środowisku tenisowym powtarzali latami, że łodzianka jest zbyt miła i brakuje jej pazura w rywalizacji na korcie. Ona się z tym nie zgadza. I dodaje, że walki o swoje nauczyła się na samym początku kariery tenisowej.

- Pamiętam mecze, gdy nie było jeszcze sędziów i grało się z dziewczynami, które notorycznie oszukiwały, doprowadzając mnie tym wręcz do rozpaczy, płaczu. Tak było w wieku 10, 11 czy 12 lat, nawet w czasach juniorskich jeszcze. To był bardzo ciężki okres do przejścia. Bez sędziego pojawiało się mnóstwo niejasnych sytuacji. Uczciwość na tym etapie to wielka rzadkość. Pojawia się element niezdrowej rywalizacji. Nienawidziłam tego i nie tolerowałam, a byłam ofiarą takich zachowań wiele razy. Ciężko się wtedy skupić na graniu. Raz rywalka cały czas zawyżała sobie liczbę punktów. Spłakałam się, bo wynik wcale nie zależał od mojej gry i nie byłam w stanie nic z tym zrobić. Jak się przejdzie ten etap, to staje się mocniejszym. To hartuje, trzeba walczyć o swoje - opowiadała po latach.

Teraz w Melbourne z pewnością odporność psychiczna pomogła jej awansować do 1/8 finału. Po drodze pokonała m.in. rozstawioną z numerem 16. Francuzkę Caroline Garcię, którą rok temu wyeliminowała też w tym turnieju Linette. Teraz przed Fręch zadanie jeszcze trudniejsze - po drugiej stronie kortu stanie występująca z czwórką Coco Gauff, ubiegłoroczna triumfatorka US Open. Nad ranem przekonamy się, czy łodziankę stać na sprawienie wielkiej sensacji.