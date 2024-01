Łesia Curenko pożegnała się z Australian Open na poziomie trzeciej rundy, w której przegrała z Aryną Sabalenką. Ukrainka nie zdołała ugrać nawet gema. Po meczu jednak więcej się mówiło o jej zachowaniu niż o wyczynie Białorusinki.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Curenko o rywalkach z Białorusi i Rosji: "Wszyscy są częścią propagandy"

Ukraińskie tenisistki od dłuższego czasu protestują przeciwko grze zawodniczkom z Rosji i Białorusi w zawodach międzynarodowych. Na znak protestu nie podają im ręki i długo ich stanowisko się nie zmieni. Do tego wojna na Ukrainie trwa i jej końca wcale nie widać.

Postawa Ukrainek przykuwa większą uwagę przy okazji turniejów Wielkiego Szlema. Łesia Curenko postanowiła nie podawać ręki Arynie Sabalence po zakończeniu spotkania. - To kolejne przypomnienie o tym, że w moim kraju trwa wojna. Robię to dla Ukrainy. I myślę, że jest to słuszne podejście - mówiła krótko po przegranym meczu z Białorusinką.

Poprzez takie gesty chce przypomnieć światu, że w jej kraju wciąż trwa wojna i nie można dawać przyzwolenia na agresję militarną we współczesnym świecie. Curenko nie ukrywa, że dziś najważniejsze jest dla niej przypominać innym o wojnie, że to ważniejsze od samych wyników na korcie tenisowym.

- Teraz naprawdę nie obchodzi mnie, jak zakończy się mój mecz. Bardziej ekscytuje mnie to, że mogę tu być i przypominać światu, że wojna trwa. Ważne jest dla mnie to, że mogę zarobić trochę pieniędzy i pomóc innym ludziom. Moim celem jest także pokazanie światu mojego stanowiska, że moim zdaniem, nie podając ręki Rosjanom i Białorusinom, pokazujemy, że nie powinni oni brać udziału w turniejach w czasie aktywnej wojny. Mam nowe cele w życiu. Nie sądzę, że mecz tenisowy jest najważniejszy - powiedziała w rozmowie z portalem bta.org.ua.

W najnowszym wywiadzie ukraińska tenisistka powiedziała więcej o tym, jak wygląda sytuacja z jej perspektywy. Curenko wyznała, że dużo czasu zajęło odnalezienie się w nowej rzeczywistości, by mogła znów grać na dobrym poziomie.

- Strasznie trudno jest przyzwyczaić się do faktu, że w twoim kraju jest wojna i zrozumieć, że jutro się ona nie skończy. Szczerze mówiąc, dużo pracowałam z psychologiem i zajęło mi kilka miesięcy, zanim wypracowałam dla siebie jakąś receptę na to, jak żyć i jak dalej się bawić grą - mówiła.

Curenko przyznała, że kiedyś miała lepsze relacje z Białorusinkami i Rosjankami grającymi w tourze, ale wojna wszystko zmieniła. Do dziś żadna z nich w prywatnych rozmowach nie potępiła działań Władimira Putina, jego świty i rosyjskiej armii. Nawet Daria Kasatkina, która jako jedna z pierwszych odcięła się od rosyjskiej agresji na Ukrainę.

- Pochodzą z tych krajów, które najechały Ukrainę. Niektórzy są aktywni, inni milczą, ale wszyscy są częścią tej propagandy, tej machiny wojennej, która teraz powoduje ból mojego kraju i mojego narodu - stwierdziła.

W tegorocznym Australian Open zagrało siedem Ukrainek, trzy z nich awansowały do czwartej rundy - Elina Switolina, Dajana Jastremska i Marta Kostiuk.