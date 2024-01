Świątek przemówiła po porażce w Australian Open. "Przegrałam, ale..."

Iga Świątek odpadła już w trzeciej rundzie Australian Open. W sobotę rano polska tenisistka przegrała z 19-letnią Czeszką - Lindą Noskovą - 6:3, 3:6, 4:6. 50. zawodniczka rankingu WTA nie tylko wyeliminowała Świątek, ale też sensacyjnie zakończyła jej serię 18 zwycięstw z rzędu, która trwała od września zeszłego roku.

"W tę sensację nikt nie wierzył. Przed meczem szanse Czeszki sztuczna inteligencja szacowała na 12 proc., a po naprawdę świetnym w jej wykonaniu drugim secie - wciąż na niewiele więcej, bo 20 proc." - napisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Numer jeden światowego tenisa żegna się z pierwszym w tym roku wielkoszlemowym turniejem po pierwszym przegranym meczu od dawna. Dokładnie po serii 18 kolejnych zwycięstw. To boli, ale - niestety - w ostatnich dniach Iga nie grała swojego najlepszego tenisa. Często gubiła rytm, popełniała sporo błędów, zaskakująco często znajdowała się na krawędzi i w końcu nie zdołała się uratować" - dodał.

Świątek skomentowała porażkę z Noskovą

Po meczu Świątek skomentowała porażkę na konferencji prasowej. - Czułam, że miałam wszystko pod kontrolą do tego momentu, w którym Linda przełamała mnie w drugim secie. Kiedy to się wydarzyło, rywalka stała się bardzo aktywna. Chciałam zrobić to samo, ale czasami się spieszyłam, zamiast cieszyć się swoją naturalną grą - powiedziała Polka.

- Na pewno w tym turnieju nie returnowałam tak dobrze jak zwykle. Zwłaszcza przy drugich serwisach. Mimo to zrobiłam wszystko, by od technicznej strony to wyglądało dobrze. Nie mam poczucia wielkiego żalu, ale wiem, że mogłam zagrać tu lepiej. I na pewno chciałam zagrać lepiej - dodała.

Świątek jednocześnie zapewniła, że czuła się dobrze przygotowana do rywalizacji i zapowiedziała, że - tak samo jak rok temu - po porażce wróci jeszcze silniejsza. - Mam poczucie i pełne przekonanie, że w okresie przygotowawczym zrobiłam wszystko, by poprawić elementy, które sobie założyłam. Niestety potem przyszedł turniej i nie grałam już tak dobrze i naturalnie jak wcześniej - powiedziała Świątek.

- Przegrałam, ale to nie koniec świata, przede mną kolejne wielkie turnieje i wyzwania. Pamiętam, jak wracałam do pracy przed rokiem. Po porażce mogłam się zresetować i skupić na kolejnych celach. W tym roku mam zamiar zrobić dokładnie to samo - podsumowała.

Jak zwycięstwo skomentowała Noskova? - Nie mam słów. Niesamowity mecz ze światową jedynką. Nie sądziłam, że tak to się skończy, ale jestem naprawdę szczęśliwa, że przeszłam tę rundę - mówiła chwilę po zakończeniu meczu.

W 4. rundzie Czeszka zagra z Eliną Switoliną. W sobotę Ukrainka pokonała Viktoriję Golubić 6:2, 6:3.