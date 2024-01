Zagraniczne media reagują na porażkę Świątek. "Pierwszy raz od 1979 roku"

Australian Open 2024 obfituje, póki co w wiele niespodzianek. Nie tylko Świątek padła ofiarą "rzezi faworytek". W turnieju nie ma już 8 z 10 zawodniczek światowej czołówki. Karolina Muchova (9. WTA) wcale nie wystartowała, a 7 tenisistek - w tym Polka - nie ma już szans na końcowy triumf. W grze pozostały Aryna Sabalenka (2. WTA) i Coco Gauff (4. WTA), która zmierzy się z Magdaleną Fręch (69. WTA).

Wielka sensacja na Australian Open. Zagranica komentuje odpadnięcie Igi Świątek

Iga Świątek uznawana była za jedną z głównych faworytek do zwycięstwa w całym Australian Open. Choć nigdy nie wygrała w tym turnieju, to jednak znajdowała się w dobrej formie i wydawało się, że na kortach w Melbourne zajdzie daleko. Tak się jednak nie stało. Porażka z zaledwie 19-letnią Lindą Noskovą to wielka sensacja.

- Iga Świątek odpada z Australian Open. Rzeź rozstawionych zawodniczek trwa. Ten wynik to najszybsze odpadnięcie numeru "1" w kobiecej drabince Australian Open od 1979 roku, kiedy Australijka Mary Sawyer pokonała najwyżej rozstawioną Viriginię Ruzici w 1. rundzie - czytamy w news.com.au. Portal zauważa, że Noskova to pierwsza nastolatka, która pokonała światową "1" w Australian Open od 1999 roku. Wówczas Amelie Mauresmo wygrała z Lindsay Davenport w półfinale turnieju. Czeszka jest najniżej notowaną tenisistką, która pokonała liderkę rankingu w Melbourne Park od 2007 roku. Wtedy zajmująca 81. miejsce Serena Williams wygrała z Marią Szarapową w finale turnieju.

- Największa sensacja turnieju! - takim nagłówkiem porażkę Polki komentuje bośniacki serwis klix.ba.

Amerykanie diagnozują, dlaczego Świątek pożegnała się z rozgrywkami. - Zapłaciła cenę za niewykorzystanie swoich szans - pisze tennisworldusa.org. - 19-letnia Linda Noskova zszokowała liderkę rankingu Igę Świątek w 3. rundzie turnieju Australian Open. Z odpadnięciem Eleny Rybakiny Polka wydawała się większą faworytką do wygrania pierwszego wielkiego szlema w tym sezonie. Przez wielu była uważana za taką jeszcze przed turniejem, choć u wielu pojawiły się obawy po problematycznym meczu z Danielle Collins - czytamy dalej.

ESPN podkreśla różnicę w doświadczeniu obu zawodniczek. - Świątek to czterokrotna triumfatorka Wielkiego Szlema, ale nigdy nie pokonała bariery półfinału w Melbourne Park. 19-letnia Noskova po raz pierwszy w karierze gra w głównej drabince Australian Open - zaznacza portal.

W turnieju pań cały czas jest Magdalena Fręch. Łodzianka w 4. rundzie zagra z wyżej rozstawioną Coco Gauff. Historia tegorocznych zmagań pokazała, że niespodzianki się zdarzają. Kto wie, być może kolejną z nich sprawi Polka?