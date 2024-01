Iga Świątek w sobotę przeżyła koszmarne chwile. W trzeciej rundzie Australian Open mierzyła się z Lindą Noskovą (50. WTA). Wygrała pierwszą partię, ale potem wszystko się posypało. Kolejne dwie ku zaskoczeniu wszystkich padły łupem Czeszki, która wygrała 3:6, 6:3, 6:4. Świątek nie tylko straciła szansę na tytuł, ale też narobiła sobie kłopotów w kontekście rankingu WTA.

Iga Świątek przedwcześnie zakończyła udział w Australian Open. Co z jej liderowaniem w rankingu WTA?

Na szczęście nie będą one tak bardzo dotkliwe, jak mogłoby się początkowo wydawać. Wszystko dlatego, że Świątek już w zeszłym roku nie spisała się najlepiej na kortach w Melbourne. Wówczas odpadła w 1/8 finału po porażce z Jeleną Rybakiną (3. WTA). W związku z tym za tamte zmagania dopisano jej jedynie 240 punktów, więc w tej edycji nie miała wiele do stracenia. Ponieważ w tym roku zaszła nieco bliżej, zostanie jej odpisane 110 punktów i po kolejnej aktualizacji rankingu będzie miała 9770 punktów.

Dla goniących ją rywalek to dobra wiadomość, problem w tym, że część z nich w ogóle na tym nie skorzysta. Jessica Pegula, Jelena Rybakina, Ons Jabeur czy Maria Sakkari również odpadły już z turnieju. Największy niepokój wiąże się jednak z Aryną Sabalenką (2. WTA), która w Australian Open idzie jak burza, a do Polki w rankingu WTA traci najmniej. Tyle że ona ma stosunkowo niewiele do zyskania.

Świątek może odetchnąć z ulgą. Tyle maksymalnie odrobi Sabalenka. A może też stracić

Sabalenka wygrała poprzednią edycję i teraz broni zdobytych wówczas 2000 punktów. Żeby więc cokolwiek odrobić do Świątek, musi obronić tytuł. A i tak mowa tu tylko o 110 punktach. Wówczas będzie miała 8905 punktów, co oznacza, że do Świątek wciąż będzie tracić ich 865. Gdyby jednak odpadła już w kolejnej rundzie, wówczas jej strata do pierwszego miejsca urośnie do 2625 punktów.

Większe powody do radości ma za to Coco Gauff (4. WTA). Amerykanka, awansując do 1/8 finału, powtórzyła wynik sprzed roku i może się już tylko poprawiać. Już zapewniła sobie awans na trzecią pozycję kosztem Rybakiny. Jeżeli odniesie końcowy triumf, na koncie będzie miała aż 8420 punktów, a więc tylko 1350 mniej od Świątek. Na razie ma ich jednak 6660. Jej kolejną rywalką będzie Polka Magdalena Fręch (69. WTA).

Ranking WTA Live [stan na 20 stycznia 2024 r.]