Iga Świątek przegrała walkę o 1/8 finału Australian Open z Czeszką Lindą Noskovą. Na początku trzeciego seta doszło do kontrowersyjnej sytuacji. Nagle Polka po zakończeniu gema wdała się z wymianę zdań z norweską sędzią meczu. Wymieniła parę zdań, po czym podeszła do trenera i długo nie kwapiła się do gry. Wiadomo, co było powodem jej frustracji.

