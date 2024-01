Czeskie media piszą o tym, co się stało ze Świątek. "Zapłaciła"

Linda Noskova jest w 50 najlepszych tenisistek świata i w meczu z Igą Świątek potwierdziła, że to nie jest przypadek. Czeszka mocno krzyżowała plany Polki na to spotkanie, grała agresywny tenis, z którym najczęściej Świątek miewa problemy. Noskova sprawiła sensację, czwarta runda w debiucie na Australian Open to bardzo dobry wynik.

Tak Czesi skomentowali mecz Świątek

To było bardzo wymagające spotkanie dla Igi Świątek. Trafiła na tenisistkę, o której eksperci mówili, że może najbardziej zaskoczyć w 2024 r. Noskova faktycznie potrafiła zaskoczyć Polkę siłą zagrania i częstymi zmianami kierunku. Szczególnie to było widoczne w drugiej połowie polsko-czeskiego pojedynku. W pewnym momencie Noskova postawiła Świątek pod ścianą, sama wywalczyła ten awans.

Czeskie media są pozytywnie zaskoczone postawą Noskovej. Praktycznie wszystkie portale określają zwycięstwo 19-latki z liderką światowego rankingu jako sensację. Redakcja "Idnes" zauważa, że Świątek była najtrudniejszą możliwą rywalką dla Czeszki, ale postawa nastoletniej tenisistki była godna podziwu.

"W trzecim secie Nosková zagrała zapierający dech w piersiach tenis. W pełni odrzuciła nieśmiałość wywołaną debiutanckim występem w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema. Świątek natomiast wyglądała na zaskoczoną" - czytamy.

Na stronie sport.aktualne.cz przeczytamy, że Noskova zrewanżowała się za porażkę w zeszłym roku w turnieju w Warszawie. Wskazano też, że spory wpływ na przebieg meczu miały błędy popełniane przez Polkę.

"Świątek zapłaciła za 33 niewymuszone błędy i przegrała po 18 meczach. Pochodząca z Warszawy zawodniczka zanotowała również najgorszy wynik w Australian Open od 2019 roku" - zauważono.

"Blesk" także pisze, że Noskova "postarała się o sprawienie sensacji". Zwraca uwagę na serwis czeskiej tenisistki. "Dołożyła dziesięć asów" - wyliczono.

Tenisovysvet.cz uważa, że to największy sukces w karierze młodej Czeszki, większy od zeszłorocznych finałów w Adelajdzie i Pradze. Portal przekonuje, że od drugiego seta przewaga Noskovej tylko rosła.

"W sobotę Linda Noskova zadbała o największą jak dotąd niespodziankę tegorocznego Australian Open. Co ciekawe - od drugiego seta nie pozwoliła Świątek objąć prowadzenia z przewagą przełamania" - dodano.

W czwartej rundzie AO Linda Noskova zagra z lepszą z pary Elina Switolina - Viktorija Golubic.