Rosjanka wygrała mecz w Australian Open. Oto co zaśpiewali kibice

Dla Anny Kalinskiej tegoroczny Australian Open to najlepszy turniej wielkoszlemowy w karierze. Po wygraniu z wyżej notowaną w rankingu Sloane Stephens 6:7 (8), 6:1, 6:4 awansowała do czwartej rundy imprezy w Melbourne. Fani kibicują tenisistce z Rosji, co pokazuje sytuacja z jej pojedynku z Amerykanką, kiedy kilka osób zaczęło śpiewać rosyjską pieśń ludową tuż po zakończeniu spotkania.

2 screen TV Otwórz galerię Na Gazeta.pl