Świątek nie rozpakowała się do końca. Znów dramat. "Zniknęła"

- O Boże, byłam już na lotnisku - przyznała szczęśliwa Iga Świątek po dreszczowcu, który zaliczyła w drugiej rundzie Australian Open. Wtedy w trzecim secie przegrywała już 1:4 i była o punkt od straty 2:5, ale wyszła z ogromnych opałów. W kolejnym spotkaniu okazało się, że nie rozpakowała się jednak do końca i opóźniła lot jedynie o 48 godzin. Ze świetnie prezentującą się Lindą Noskovą przegrała 6:3, 3:6, 4:6.

Znowu dramat, ale bez happy endu. Zniknęły niewygodne rywalki, ale zniknęła też Świątek

- Dramaty z happy endem są chyba przez kibiców mile widziane. Pewnie mniej przez nas, aczkolwiek zamknięcie tego pozytywnie to dla nas duży plus - podsumował z uśmiechem w rozmowie z reporterem Eurosportu po czwartkowym meczu Świątek jej trener Tomasz Wiktorowski.

W sobotę znów dramaturgii nie zabrakło, ale tym razem na koniec nie było powodu do uśmiechu, bo zabrakło happy endu. Z Danielle Collins pierwsza rakieta świata wygrała po ponad trzech godzinach walki 6:4, 3:6, 6:4. Niektórzy mówili wtedy o odbudowie Polki, która po pierwszym secie zaczęła się prezentować znacznie gorzej, jako o tenisowym cudzie. Teraz znów kłopoty zaczęły się w drugiej partii, choć tym razem dopiero pod koniec. Gdy debiutująca w głównej drabince turnieju w Melbourne Noskova popisała się w ósmym gemie przełamaniem, to dla wielu osób był to kubeł zimnej wody. Wydawać im się mogło, że - wzorem seta otwarcia - w kluczowym momencie znów przeważy doświadczenie pierwszej rakiety globu. Ale nic z tych rzeczy - 50. tenisistka listy WTA wytrzymała presję.

Świątek w decydującej partii znów walczyła. Po pojedynku z Collins opisywała, że gdy była pod ścianą, to nieco się rozluźniła i to jej pomogło. Teraz też przy wyniku 2:4 zaczęła sobie lepiej radzić, a gdy doprowadziła do remisu, to niektórzy już oczami wyobraźni widzieli jej kolejny triumfalny powrót. Ale tym razem sen się skończył przed końcem meczu. Świetnie serwująca nastolatka zrobiła swoje, a potem popisowo docisnęła przeciwniczkę w ostatni gemie.

Dla tych, którzy pamiętają jedynie poprzedni mecz Świątek z Noskovą z ćwierćfinału turnieju w Warszawie sprzed roku, krótka informacja - Czeszka to już nie jest tamta zawodniczka, która ugrała tylko pięć gemów. W sobotę juniorska mistrzyni Roland Garros 2021 błyszczała. Grała szybko, konsekwentnie i skutecznie i korzystała z wszystkich prezentów od rywalki, a Świątek nieraz tylko odprowadzała piłkę wzrokiem.

Noskovą w głównej drabince Australian Open debiutuje, ale już rok temu pokazała, że na antypodach czuje się świetnie. Dotarła wtedy jako kwalifikantka w Adelajdzie do finału, pokonując po drodze m.in. Wiktorię Azarenkę i Ons Jabeur, ówczesną drugą rakietę świata. Teraz dołożyła zwycięstwo nad pierwszą. A przed przenosinami do Melbourne zaliczyła półfinał w Brisbane.

Świątek z kolei dołączyła w sobotę do bardzo pokaźnego grona ofiar rzezi faworytek tegorocznej edycji Australian Open. Gdy ona wymęczyła zwycięstwo nad Collins, to z turniej odpadła Jelena Rybakina, ubiegłoroczna finalistka. W sobotę kilka godzin temu z rywalizacją pożegnała się Jelena Ostapenko, nazywana przez niektórych koszmarem Polki. Magdalena Fręch wyeliminowała w drugiej rundzie Caroline Garcię, do tego etapu zmagań odpadło też wiele innych rozstawionych zawodniczek. Kibice 22-latki z Raszyna jeszcze kilka godzin temu cieszyli się, że z jej drogi do finału znikają niewygodne przeciwniczki. Tyle że ona zamiast z tego skorzystać, to dołączyła do nich.

Hartowanie stali nie pomogło. Czeska fabryka ma się dobrze

- Nie przeszkadza mi, że ten mecz był tak wymagający, ponieważ pamiętam też, że gdy zaczynałam turniej kilkoma łatwymi meczami, to potem czułam się trochę zardzewiała, kiedy nadeszły trudne momenty - opowiadała po maratonie w drugiej rundzie Świątek.

Fakt, rok temu w Melbourne po nerwach w meczu otwarcia zaliczyła dwa spotkania-spacerki. Dość powiedzieć, że w trzeciej rundzie zmierzyła się z setną wówczas Cristiną Bucsą, która ugrała gema. A zaraz potem przyszedł bardzo zimny prysznic w meczu z Rybakiną. Teraz drabinka Polki od początku była bardzo trudna, może nawet najtrudniejsza w karierze. Ale miało to też sprawić, że jej czujność nie zostanie uśpiona. Tyle że to hartowanie stali nie pomogło. Bo te 15 straconych w sobotę gemów sprawiło, że pożegnała się z turniejem wcześniej niż rok temu.

Przegrana z Noskovą pogorszyła też dwie statystyki, w których Świątek dotychczas błyszczała. Z młodszych od niej rywalek w tourze pokonała ją tylko raz Coco Gauff. Amerykanka dokonała tego zresztą dopiero ubiegłego lata, gdy miała już bilans z Polką 0-9. Tenisistka świetnie radziła sobie też dotychczas w meczach z Czeszkami. Była postrachem Karoliny Pliskovej, ogrywała też przeważnie Karolinę Muchovą. Jako jedyna dotychczas remisowy bilans miała z nią Barbora Krejcikova. Teraz do starszej i bardziej utytułowanej rodaczki dołączyła Noskova, najnowszy brylant czeskiej fabryki, która od lat wypuszcza w świat świetne zawodniczki. 19-latka obecnie jest dopiero ósmą rakietą w kraju, ale patrząc na jej grę nie ma wątpliwości, że już niedalekiej przyszłości może być na szczycie.