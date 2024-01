Hurkacz poznał rywala. To rewelacja Australian Open [DRABINKA]

Hubert Hurkacz rozegrał bardzo dobry mecz z Ugo Humbertem i awansował do 4. rundy wielkoszlemowego turnieju Australian Open. Polak wyrównał tym samym swój najlepszy wynik w historii występów na kortach w Melbourne. W walce o awans do ćwierćfinału będzie faworytem, ale z pewnością nie czeka go łatwy mecz. "Będzie piekiełko" - przewidują eksperci. Nic dziwnego, następny rywal Hurkacza to rewelacja całego turnieju.

