Kapitalny występ Huberta Hurkacza. Odrodzenie i wielka szansa na życiowy sukces

Hubert Hurkacz walczył z Ugo Humbertem, by drugi raz w karierze awansować w Australian Open do czwartej rundy. Nigdy wcześniej nie przegrał z Francuzem, a faworytem spotkania był także z racji wyższej pozycji w rankingu.

Pierwszy set ich spotkania trzeciej rundy AO początkowo miał bardzo spokojny przebieg. Obaj zawodnicy radzili sobie dobrze przy własnych serwisach. Nie pojawiały się żadne szanse na przełamanie. To jednak zmieniło się przy stanie 3:2 dla Ugo Humberta, 20. tenisisty świata.

Bezbłędny Humbert

Wtedy to Francuz doczekał się break pointa przy podaniu Huberta Hurkacza. Polak nie serwował wcale źle - nadal bardzo mocno, płasko. Rywal dobrze jednak odgadł kierunki jego serwisu, był w stanie odegrać mocny return, co komplikowało sytuację naszego zawodnika.

Dwa błędy Hurkacza grającego pod presją Humberta, potem świetny atak Francuza i stało się - przełamanie, 4:2 i serwis przeciwnika. Ugo Humbert sprawiał wrażenie nakręconego, zaczął lepiej poruszać się na korcie, nie psuł w ogóle, do tego dorzucił także świetny serwis, groźny z uwagi na to, że jest leworęcznym zawodnikiem. 5:2.

Dziewiąty w rankingu Hubert Hurkacz próbował jeszcze reagować, wygrał gema przy swoim podaniu, ale rywal nie dał mu szans na odrobienie strat w pierwszej partii. Humbert mocno serwował, posyłał głębokie piłki pod samą linię, co uniemożliwiało Polakowi swobodne przejście do ataku. Partia zakończyła się wynikiem 6:3.

Świetna reakcja Hurkacza

Drugi set zaczął się najlepiej, jak mógł dla Hurkacza. Najpierw wygrał swoje podanie, a po serii błędów Humberta doszło do przełamania. Nasz zawodnik solidnie na to zapracował, był bardzo skoncentrowany, rozrzucał rywala z prawej na lewą stronę płaskimi zagraniami. Po ostatniej piłce uniósł zaciśniętą pięść wysoko. Polscy kibice odpowiedzieli głośnym dopingiem i okrzykami. 2:0!

W kolejnym gemie Hurkacz wyszedł ze stanu 15:30 doskonałymi serwisami. Humbert od początku meczu całkiem nieźle radził sobie przy returnie, ale tu nie miał możliwości, by odpowiedzieć. As, wygrywający serwis i już 3:0.

Gra Francuza załamała się. Kolejne błędy, jakich nie widzieliśmy w pierwszym secie, zwłaszcza w takiej liczbie. Wyraźnie poczuł się mniej pewnie na korcie i nagle było już 0:4. Rosła przewaga Hurkacza, który nie mógł już wypuścić tego seta z rąk. 5:0 dla naszego reprezentanta po kolejnym świetnym gemie serwisowym.

Seta Polak zamknął wynikiem 6:1. Nawet jak przeciwnik był w stanie odebrać jego podanie, to popełniał wiele błędów i nie mógł złapać rytmu w wymianie. Hurkacz grał z kolei bardzo spokojnie i pewnie wyrównał stan rywalizacji w setach.

Tie-break dla Hurkacza

W trzecim secie Francuz początkowo wydawał się grać spokojniej. Popełniał mniej błędów, nie ryzykował aż tak bardzo, ale pomagał mu serwis. Do czasu. Przy stanie 2:2 Hurkacz doczekał się kilku break pointów. Poczuł, że Humbert znów stracił pewność siebie. Polak nie czekał, tylko zdecydował się zaatakować, uderzał mocno i płasko po linii, jest przełamanie! 3:2, a po świetnym serwowaniu 4:2. Przy swoim podaniu Hurkacz wygrał do zera.

Wszystko wskazywało na to, że nasz zawodnik wyjdzie na prowadzenie 2:1 w setach. Przy stanie 5:4 serwował, by zamknąć partię. Prowadził 30:15, piłka w górze, ale niestety nie najlepszy smecz. Nagle jakby Hurkacz zaczął wahać się, rywal nabrał rozpędu, przycisnął go i zrobiło się niespodziewanie 5:5. A potem już 6:5 dla najwyżej sklasyfikowanego dziś w męskim tenisie reprezentanta Francji. Humbert wyraźnie uwierzył, że to może być dla niego przełomowy moment, reagował bardzo energicznie, unikał błędów.

Polak był jednak lepszy w końcówce. Najpierw doprowadził do tie-breaka, a potem zwyciężył w „dogrywce" 7:4. Nie obyło się bez nerwów. W tie-breaku Hurkacz grał początkowo niezwykle precyzyjnie, złapał większy luz i zrobiło się 6:0 dla niego. Wtedy nagle stanął, usztywnił się, wyrzucał kolejne piłki na aut i było już tylko 6:4. Mocnym serwisem domknął jednak partię. 2:1 w setach dla niego!

Hurkacz znów w czwartej rundzie AO

W czwartej partii Hurkacz od razu ruszył do ataku. Nie chciał pozwolić rywalowi, by ten jeszcze uwierzył, że może odwrócić losy spotkania. Na zmianę jeden i drugi mieli swoje szanse na przełamanie. W końcu to Hurkacz zachował więcej zimnej krwi.

Przy stanie 2:1 wykorzystał jedną z okazji, był niezwykle precyzyjny i doczekał się przewagi dwugemowej. 3:1, a potem 4:1. Nasz zawodnik dobrze czuł się przy siatce, podejmował inicjatywę w wymianach. Widać też było, że jest bardziej regularny na korcie. Francuz potrafił zaimponować jedną czy drugą akcją, wybronić się po świetnych atakach Polaka, ale potem popełniał błąd za błędem.

Hurkacz prowadził 4:2, gdy jego przeciwnik poczuł, że to ostatni moment na atak. Humbert ryzykował z każdej piłki, szukał wyjątkowych kątów uderzeń, grał coraz szybciej. Publiczność pomagała mu, chciała jeszcze dłuższego meczu. Zrobiło się 15:40 ze strony Polaka, który jednak wtedy odpalił asa, kilka innych mocnych serwisów i nie pozwolił się przełamać. 5:2!

W dziewiątym gemie, już przy własnym podaniu, Hurkacz miał trzy piłki meczowe. Humbert znów ryzykował jak szalony, co pomogło mu doprowadzić do równowagi w gemie. Wtedy to jednak tenisista z Wrocławia raz jeszcze wykorzystał swój szybki serwis i zwyciężył w całym meczu 3:1 w setach. Drugi raz z rzędu zagra o ćwierćfinał imprezy w Melbourne! Nigdy dotąd nie awansował do najlepszej "ósemki" w Australii.

Rywalem Huberta Hurkacz w meczu czwartej rundy Australian Open 2024 będzie Arthur Cazaux (122. ATP, Francja), który pokonał Tallona Griekspoora (31. ATP, Holandia) 6:3, 6:3, 6:1. Polak znów będzie faworytem, ale musi uważać na Francuza, który kilka dni temu wyrzucił z imprezy wielkoszlemowej Holgera Rune, ósmą rakietę świata.