A jednak! Tenisistki nie chciały dłużej milczeć. Jest reakcja na skandal

W lipcu zeszłego roku Alexander Zverev został oskarżony o przemoc domową, a dokładniej fizyczne znęcanie się i doznanie uszczerbku na zdrowiu przez Brendę Pateę, a więc swoją byłą partnerkę i matkę swojego dziecka. Prokuratura złożyła wniosek do sądu o wydanie nakazu karnego. Zverev został ukarany grzywną w wysokości 450 tys. euro, ale zapowiedział odwołanie od wyroku, bo nie zgadza się z tą decyzją. W maju tego roku ma dojść do rozprawy, konkretniej podczas Roland Garros. Mimo licznych oskarżeń ATP nie wykluczyło Zvereva z rywalizacji w turniejach.

REKLAMA

Zobacz wideo Czas na medalowy sukces w tenisie na igrzyskach? "Oczekiwania wobec Igi Świątek będą wielkie"

Warto dodać, że to nie jedyny "skandal obyczajowy" z udziałem Zvereva. W 2020 roku Olga Szarypowa, była partnerka Zvereva, również oskarżyła go o przemoc fizyczną, ale nie złożyła zawiadomienia na policji. ATP wtedy wszczęło wewnętrzne dochodzenie, ale w związku z brakiem wystarczających dowodów nie wyciągnęli wobec niego żadnych konsekwencji.

Tenisistki komentują sytuację Zvereva. "ATP bije we własny bęben"

Podczas Australian Open dziennikarze postanowili pytać tenisistów oraz tenisistki o komentarz do sprawy Zvereva. Większość z nich odmawiała komentarza. O krótki komentarz pokusiła się Sloane Stephens, zwyciężczyni US Open z 2017 roku. - ATP bije we własny bęben. Robią po tamtej stronie to, co chcą. Czy to miałoby miejsce w kobiecym tourze? Prawdopodobnie nie - komentowała Amerykanka. Swoje zdanie wyraziła też Daria Kasatkina, ale uczyniła to poprzez media społecznościowe, odpowiadając na komentarz jednej z kibicek.

"Jestem kobietą, ale nie interesuje mnie kobiecy tenis, jak nie gra Australijka. Wolę obejrzeć Zvereva" - napisała jedna z internautek. "Jeśli jesteś kobietą, to radzę Ci zrobić research na temat gościa, którego chcesz oglądać. I przemyśl to sobie jeszcze raz" - odpowiedziała Rosjanka. Internauci bardzo docenili szczerość Kasatkiny. "Kochamy Cię za to, że powiedziałaś prawdę", "świetnie powiedziane", "w stu procentach się zgadzam" - czytamy.

Warto dodać, że o sprawę Zvereva została zapytana także Iga Świątek. - Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Myślę, że decyzja należy do ATP. Na pewno nie jest dobrze, gdy zawodnik, na którym ciążą takie zarzuty, jest w pewnym sensie promowany - mówiła Polka na jednej z konferencji. - Nie znam sytuacji. Zupełnie się na tym nie znam. Nie mam nic do komentowania - to z kolei komentarz Greka Stefanosa Tsitsipasa.

Warto dodać, że Zverev jest częścią Rady Graczy ATP i mimo sprawy sądowej nadal zamierza pełnić tę rolę. Po wygranej 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6 nad Słowakiem Lukasem Kleinem w drugiej rundzie Australian Open Zverev oburzył się na pytanie dziennikarza o sprawę sądową. - Wow. To naprawdę pytanie do mnie? Dopiero co grałem przez cztery godziny i czterdzieści minut. Nie jest to pytanie, które chciałem na początku usłyszeć, szczerze mówiąc - komentował Niemiec podczas konferencji prasowej.