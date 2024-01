Sceny po meczu Sabalenki. Ukrainki obwieszczają to światu

Od blisko dwóch lat trwa wojna w Ukrainie, określana w Rosji "specjalną operacją wojskową". W związku z tym kiedy dochodzi do starć między tenisistkami z Ukrainy a ich rywalkami z Rosji lub Białorusi, nie ma tradycyjnego uściśnięcia ręki po meczu. Ukraina w taki sposób wyraża swój sprzeciw wobec obecności sportowców ze wspomnianych krajów na arenie międzynarodowej. Warto dodać, że tenisiści i tenisistki z Rosji oraz Białorusi rywalizują pod neutralną flagą. Takie podejście Ukrainy nie uległo zmianie także podczas wielkoszlemowego Australian Open.

Ukrainki pozostają konsekwentne. Bez podawania ręki. "To słuszne podejścia"

Zawodniczki z Ukrainy przekazały dziennikarzom podczas konferencji prasowych, że nadal nie będą podawać ręki przeciwniczkom z Rosji i Białorusi. - To kolejne przypomnienie o tym, że w moim kraju trwa wojna. Robię to dla Ukrainy. I myślę, że jest to słuszne podejście - mówiła Łesia Curenko po przegranym 0:6, 0:6 meczu z Aryną Sabalenką w trzeciej rundzie Australian Open. Warto dodać, że Curenko nie podała ręki Sabalence po tym meczu. - Rozumiem stanowisko każdego zawodnika i je szanuję. Zachowała się bardzo grzecznie. Nie podała mi ręki, ale traktowała mnie z szacunkiem - komentowała Białorusinka.

- Najgorsze jest to, że można się do tego przyzwyczaić. To bardzo złe, bo większość ludzi zapomina o tym, co się u nas dzieje. My wiemy o wszystkim, bo otrzymujemy wiadomości, czytamy i się tym interesujemy. Słowa nie uderzają już tak mocno, jak wtedy, gdy wojna dopiero się zaczynała. Ważne jest, żeby o tym pamiętać i robić wszystko, by to podtrzymać - stwierdziła Dajana Jastremska.

- Ja mam szalone doświadczenie z wojną. Obudziłam się wcześnie rano przed moim meczem w Brisbane, a akurat grałam dopiero wieczorem, i dowiedziałam się, że jedna z rakiet trafiła w budynek, w którym mieszka moja babcia. To było między 16. a 17. piętrem, a ona mieszka na 20. piętrze. Dzięki Bogu nie była wtedy w mieszkaniu - podkreśliła Jastremska.

Curenko potrzebowała pracy z psychologiem, by radzić sobie z emocjami związanymi z wojną. - Otrzymuję wiele hejtu w mediach społecznościowych i ludzi się irytują, jak coś opublikuję. Wygląda na to, że wszyscy są zmęczeni słuchaniem tego. A niestety to wciąż trwa i musimy o tym mówić. Musimy więc przypominać ludziom o Ukrainie i innych toczących się wojnach. To niestety część mojego życia i życia Ukraińców - przekazywała Curenko, cytowana przez ESPN.

- Dziennikarze chcą dramatów, chcą wiadomości, chcą tego "ogrzania się" w blasku graczy oraz tego wszystkiego. Wojna wciąż trwa. Ludzie umierają każdego dnia. Nie rozumiem, co gracze z Rosji i Białorusi tutaj robią - wyjaśnia Marta Kostiuk.