Po latach Djoković ujawnił prawdę o relacjach z Federerem. To zatrzęsie światem tenisa

Roger Federer oficjalnie zakończył karierę we wrześniu 2022 roku. Szwajcar wygrał 20 turniejów wielkoszlemowych, co plasuje go na trzecim miejscu w historii męskiego tenisa. Lepsi od niego są tylko Rafael Nadal (22 wygrane) i Novak Djoković (24 wygrane). Po latach Djoković przyznał, że jego relacja z Federerem na początku była dość chłodna.

Roger Federer nie mógł znieść Novaka Djokovicia. "Nie byłem ulubionym typem"

Djoković obecnie pozostaje na szczycie listy zwycięzców Wielkich Szlemów, ale kiedy wchodził do gry, to wraz z Nadalem na kortach rządził Federer. Serb od samego początku wykazywał wielki potencjał, a już w wieku 20 lat wygrał Australian Open, przerywając serię 11 wygranych turniejów wielkoszlemowych przez Hiszpana i Szwajcara.

Postawa na korcie oraz niesforny charakter Djokovicia z pewnością dawały się we znaki wcześniej wymienionej dwójce. 24-krotny triumfator turniejów wielkoszlemowych jest nawet przekonany, że przez to wszystko Federer po prostu go nie lubił.

- Wiem, że Federerowi nie podobało się moje zachowanie na początku. Myślę, że nie pasowało to do jego gustu. Nie wiem jak widzieli to inni - przyznał Djoković, cytowany przez sportskeeda.com, po pytaniu o jego wybuchowy charakter na korcie.

Dalej Serb pokusił się o stwierdzenie, że nie był łatwym przypadkiem. - Myślę, że nie byłem ulubionym typem gracza dla niektórych z czołowych zawodników. Nie bałem się powiedzieć, że chcę być najlepszym graczem na świecie. Byłem pewny siebie i czułem, że moja gra to potwierdza - podsumował. Oczywiście relacje Djokovicia i Federera nie były chłodne do samego końca ich rywalizacji. Serb zagrał nawet w zespole Szwajcara podczas jego pożegnalnego meczu.

Federer i Djoković na największych kortach świata stoczyli aż 50 pojedynków. 27 z nich padło łupem Serba. Ponadto obaj mierzyli się aż 19 razy w finałach turniejów i Djoković wygrał 13 z nich. Rywalizacja tej dwójki oraz Rafaela Nadala z pewnością jest jedną z najlepszych, jeśli nie najlepszą w historii tenisa.