Rywalka Magdy Fręch postraszyła. Ewenement

Magdalena Fręch (69. WTA) właśnie osiągnęła swój największy sukces w swojej tenisowej karierze. Polka awansowała do czwartej rundy Australian Open po zwycięstwie 4:6, 7:5, 6:4 nad Rosjanką Anastazją Zacharową (190. WTA). Dodatkowo Fręch jest pewna awansu do czołowej pięćdziesiątki rankingu WTA. "Po latach pracy dla naszej tenisistki przyszła zapłata. Z sowitą premią, jaką będzie mecz z Gauff. A może nawet ten mecz okaże się znakomitym deserem po już świetnym, trzydaniowym obiedzie?" - pisze Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Teraz przed Fręch zdecydowanie największe wyzwanie w karierze. Jej rywalką na drodze do ćwierćfinału Australian Open będzie Amerykanka Coco Gauff (3. WTA), która wygrała 6:0, 6:2 z Alycią Parks (31. WTA).

Wyjątkowy wyczyn Coco Gauff. Teraz zagra przeciwko Fręch

Tuż po wygranym meczu z Parks profil "OptaAce" na portalu X (wcześniej Twitter) zwrócił uwagę na bardzo wyjątkową statystykę. Gauff została czwartą nastoletnią tenisistką ze Stanów Zjednoczonych, która notuje serię co najmniej dziesięciu wygranych meczów na turniejach wielkoszlemowych z rzędu. Wcześniej dokonała tego Chris Evert, Tracy Austin oraz Serena Williams. Ta znakomita seria Gauff zaczęła się podczas zeszłorocznego US Open, gdzie 19-latka wygrała wszystkie siedem spotkań i triumfowała w całym turnieju, pokonując w finale 2:6, 6:3, 6:2 Arynę Sabalenkę.

Triumf nad Parks był zatem jej dziesiątym wygranym spotkaniem z rzędu. Gauff stanie teraz przed szansą, by wygrać jedenasty kolejny mecz na turnieju wielkoszlemowym. Do tej pory Amerykanka nie miała okazji, by zagrać przeciwko Fręch. Gdyby Polce udało się sprawić kolejną sensację na tym turnieju, to wówczas w ćwierćfinale Australian Open zagrałaby ze zwyciężczynią spotkania Marta Kostiuk - Maria Timofiejewa (170. WTA).

- Starałam się być spokojna, ale było wiele emocji. To mój pierwszy raz w trzeciej rundzie. Myślałam o tym przed meczem i byłam bardzo zdenerwowana od początku dnia - mówiła Fręch tuż po zwycięstwie nad Zacharową. Spotkanie Fręch - Gauff odbędzie się w niedzielę 21 stycznia, a w najbliższych godzinach organizatorzy powinni poinformować, jaki będzie dokładny termin rozegrania tego meczu.

Relacja tekstowa na żywo z meczu Fręch - Gauff w czwartej rundzie Australian Open w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl.