16-letnia Rosjanka reaguje na wpis Murraya. Zaskakujący plan [WIDEO]

Mirra Andriejewa (47. WTA) przebojem wdarła się do czołówki światowego tenisa. Zaledwie 16-letnia Rosjanka objawiła się światu już rok temu, gdy sensacyjnie dotarła do 1/8 finału Wimbledonu. Teraz wyrównała to osiągnięcie w Australian Open, choć wiele wskazywało na to, że odpadnie. Pokazała jednak charakter, za co docenił ją sam Andy Murray.

Rosjanka w trzeciej rundzie zmierzyła się z Dianą Parry (72. WTA). Pierwszy set padł łupem Francuzki 6:1. W drugim wynik się odwrócił i było 6:1 dla 16-latniej gwiazdy. Gra Andriejewej kompletnie posypała się jednak na początku trzeciej odsłony. Przegrywała już 1:5, ale nagle nastąpił nieoczekiwany zwrot akcji. Rosjanka wygrywała punkt za punktem i sensacyjnie doprowadziła do tie-breaka. W nim zwyciężyła 10:5.

Okazuje się, że jej mecz oglądał znakomity tenisista, triumfator Wimbledonu i US Open, a także złoty medalista olimpijski Andy Murray. Po tym, co zobaczył, podzielił się wymownym tweetem. - Andriejewa przegrywa 5:1 w trzecim secie. Komentator: "ona naprawdę musi popracować nad sferą mentalną swojej gry. Jak dla mnie jest dla siebie zbyt surowa, gdy przegrywa". 30 minut później 7:6 wygrywa Andriejewa. Być może powodem, dla którego odwróciła losy meczu, jest jej siła psychiczna. A może odwróciła losy meczu, właśnie dlatego, że jest dla siebie surowa i wymaga od siebie więcej, gdy przegrywa/gra źle? Zwyciężczyni - napisał.

16-letnia tenisistka zachwycona tweetem Murraya. Chce go... wydrukować. "Oprawię go w ramkę"

O wpis Murraya Andriejewą zagadnął jeden z dziennikarzy na pomeczowej konferencji prasowej. Ta uśmiechnęła się i ujawniła zadziwiający pomysł. - Szczerze mówiąc, nie sądziłam, że obejrzy ten mecz, a potem skomentuje i opublikuje tweeta. Spróbuję go jakoś wydrukować. Nie wiem, oprawię go w ramkę. Zabiorę go ze sobą wszędzie. Może powieszę na ścianie, żeby móc go codziennie oglądać. A tak szczerze mówiąc, nie spodziewałam się, że zrobi cokolwiek w związku z tym meczem - odparła.

Teraz Andriejewa spokojnie czeka na kolejną przeciwniczkę. W 1/8 finału Australian Open zmierzy się ze zwyciężczynią meczu: Storm Hunter (180. WTA) - Barbora Krejcikova (11. WTA).