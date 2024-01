Historyczny triumf Djokovicia w AO. Statystyki marzeń [WIDEO]

Novak Djoković (1. ATP) przystąpił do tegorocznego Australian Open jako obrońca tytułu. Jednak już od początku miał spore problemy na korcie. W I rundzie stracił seta w meczu z Dino Prizmiciem (187. ATP). Jeszcze gorszą grę prezentował w starciu z Alexieiem Popyrinem (43. ATP). Rywal był nawet bliski, by doprowadził do pięciosetowej batalii, ale Serb szybciej zakończył rywalizację. Dodatkowo wdał się w konflikt z jednym z fanów, który dekoncentrował i obrażał go podczas gry.

Wydawało się, że na spore problemy lider rankingu ATP może natrafić też w pojedynku z Tomasem Martinem Etcheverrym (32. ATP). W końcu był to najwyżej klasyfikowany rywal, z którym mierzył się w dotychczasowym turnieju. Tym razem jednak pokazał klasę i ani na chwilę nie pozwolił Argentyńczykowi pomarzyć o zwycięstwie, choć ten się nie poddawał i zachwycał publiczność.

W końcu. Novak Djoković pewnie triumfował w starciu z Echeverrym. Długo czekał na taki mecz

Początek meczu był wyrównany, a gra toczyła się punkt za punkt, co dawało kibicom nadzieje na efektowne widowisko. W końcu jednak Djoković, jak na faworyta przystało, przejął kontrolę nad setem. Już w szóstym gemie przełamał rywala, a następnie pewnie wygrywał przy własnym podaniach, co pozwoliło mu triumfować 6:3. Zwycięstwo mógł przypieczętować już gem wcześniej, ale nie udało mu się po raz drugi przełamać Argentyńczyka.

Ten plan zrealizował w kolejnym secie. Wówczas dwukrotnie wygrał przy serwisie rywala, zarówno w trzecim, jak i decydującym, dziewiątym gemie. Tym samym i druga partia powędrowała na konto Serba, który grał powtarzalnie, spokojnie, choć zdarzało mu się popełniać niewymuszone błędy, i to całkiem sporo. W drugiej odsłonie spotkania zapisał ich na koncie aż 11 przy 10 przeciwnika. Miał jednak więcej winnerów (11 przy ośmiu Etcheverriego).

Trzeci set to znakomira gra Argentyńczyka. Ten się nie poddawał i próbował odrobić straty przeciwko Djokoviciowi. Tym razem pewnie wygrywał przy własnych podaniach i nie dał rywalowi ani jednej szansy na przełamanie. Dodatkowo popisał się kilkoma efektownymi zagraniami, po których publiczność wręcz szalała.

Kibice znów bezlitośni dla Djokovicia. Odpowiedział im, jak na mistrza przystało. Historyczny triumf

Gra była tak zacięta, że żaden z zawodników nie miał ani jednego break pointa. Wszystko zmierzało więc ku tie-breakowi. I finalnie taki scenariusz się ziścił. W decydującej partii to jednak Serb był niemal bezbłędny. Wygrał 7:2, co nie spodobało się kibicom. Jeszcze w trakcie tie-breaka buczeli na lidera. Ten odpowiedział w najlepszy możliwy sposób - zabójczym serwisem.

Tym samym to Djoković triumfował w piątkowy poranek. Co więcej, zwycięstwo miało dla niego szczególne znaczenie. Był to jego setny mecz w Melbourne. Ten triumf był więc jego 92. w karierze na kortach Australian Open. Nikt nie może pochwalić się lepszymi statystykami. Co więcej, było to jego 31. zwycięstwo z rzędu w tym turnieju.

Djoković awansował do IV rundy. Na tym etapie rywalizacji zmierzy się ze zwycięzcą meczu Adrian Mannarino (19. ATP) - Ben Schelton (16. ATP).