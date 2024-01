Fręch zrobiła coś rzadko spotykanego. Statystycy tego nie zrozumieją

Anastasija Zacharowa - atak, atak, atak. Magdalena Fręch? Obrona, obrona, obrona. I z rzadka kontra. I tak przez trzy godziny (dokładnie przez dwie godziny i 50 minut). A do tego falowanie poziomu gry u obu i huśtawki nastrojów. Choć głównie u nas, oglądających o wczesnym poranku jak polska tenisistka walczy o życiowy sukces. Na szczęście Fręch go wywalczyła!

Przy szczęściu na chwilę trzeba się zatrzymać. Żeby powiedzieć, że pewnie też miało znaczenie w tym meczu na wyniszczenie, na żyletki. Ale Fręch nie wygrała szczęśliwie - ona to sobie pięknie wypracowała. Cierpliwością, opanowaniem i walecznym sercem!

Zacharowa zasługiwała, żeby pokonać Fręch

Zacharowa dzień przed meczem skończyła 22 lata. Rosjanka dopiero pierwszy raz w karierze przebiła się przez eliminacje do głównego turnieju rangi Wielkiego Szlema. Dwa dni temu ta dopiero 190. tenisistka świata w 49 minut rozbiła 6:1, 6:1 o wiele bardziej doświadczoną i ograną już na najwyższym poziomie Kaję Juvan. Jeszcze dwa dni wcześniej, w pierwszej rundzie, wygrała trzysetowy bój z Julią Putincewą, 64. tenisistką rankingu WTA. Kazaszka jest w światowej hierarchii mniej więcej tam gdzie Fręch (Polka zaczynała Australian Open jako 69. rakieta świata, teraz pierwszy raz w życiu wejdzie do top 50) i Zacharowa pokazała w ostatnich dniach, że ona też prezentuje podobnie wysoki poziom - dużo wyższy niż mówi jej 190. miejsce.

Za nieustanną, bezkompromisową ofensywę, za generowanie świetnych kątów, za ciągłe pobudzanie siebie, a przy okazji i pięciu tysięcy widzów na trybunach - za to wszystko pewnie zasługiwała na kolejne zwycięstwo i awans do drugiego tygodnia Australian Open. Ale Fręch również zasłużyła. Bardzo!

Fręch zrobiła coś rzadko spotykanego!

Statystycy mogą powiedzieć, że w liczbach lepsza była Rosjanka. Ona zagrała aż 54 winnery przy 53 niewymuszonych błędach, a Magda miała 34 kończące uderzenia i 44 błędy. Rzadko zdarza się, że zwycięzcą meczu jest ten, kto w sumie wygra mniej akcji, a tym razem tak było - z aż 232 rozegranych punktów Fręch wygrała 114, a Zacharowa 118. Ale to Polka lepiej wytrzymywała najtrudniejsze momenty.

W drugim secie, który musiała wygrać, żeby pozostać w grze, Fręch zmarnowała cztery setbole - pierwszego już przy stanie 5:3, następnego przy 5:4 - jednak nie zrażała się i piątego w końcu wykorzystała. W decydującym secie najpierw wykorzystała piątego breakpointa w morderczym, aż 13-minutowym, gemie serwisowym Rosjanki i przełamała ją, wychodząc na 3:1. A później gdy wydawało się, że kondycyjnie już nie domaga, gdy rywalka prowadziła 4:3 i serwowała, to Fręch wskoczyła na taki poziom, że wygrała wszystkie następne gemy do końca meczu. Po drodze pokonała takie trudności jak stan 4:4, 0:40, przy którym pewnie wielu kibiców uznało, że to się nie uda. A jednak się udało, a właściwie nie "udało się", tylko Fręch pokazała hart ducha i dzięki naprawdę ogromnej odporności psychicznej ma coś, o czym marzyła.

Była praca, jest zapłata. Deser z Coco

W meczu czwartej rundy z Coco Gauff Fręch będzie skazywana na pożarcie w stopniu jeszcze dużo większym niż to było wtedy, gdy w drugiej rundzie grała z Caroline Garcią. Ale co to za problem? Być w gronie 16 najlepszych tenisistek świata w pierwszym wielkoszlemowym turnieju w nowym roku, wchodzić w ten rok z pierwszym w karierze zwycięstwem nad kimś z top 20 (chodzi o notowaną na 19. miejscu Garcię), znaleźć się najwyżej w życiu w rankingu i najdalej w życiu w wielkim turnieju, a jeszcze do tego zarobić tak dużo pieniędzy, żeby mieć spokój trenowania i planowania na długie miesiące - to wszystko jest piękne i w pełni dla Fręch zasłużone.

Po latach pracy dla naszej tenisistki przyszła zapłata. Z sowitą premią, jaką będzie mecz z Gauff. A może nawet ten mecz okaże się znakomitym deserem po już świetnym, trzydaniowym obiedzie? Apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc pysznie byłoby się podelektować, widząc wielki mecz nowej numer dwa w polskim tenisie (bo Magda Linette, która w pierwszej rundzie Australian Open skreczowała przy stanie 2:6, 0:2 z Caroline Wozniacki niestety wypada z top 50 rankingu WTA, a Fręch do tego grona wchodzi).