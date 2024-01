Co za widok! Tak wygląda ranking WTA po największym sukcesie w karierze Fręch

Magdalena Fręch jest jednym z "czarnych koni" Australian Open. Już w I rundzie pokonała Darię Saville, a następnie rozprawiła się z Caroline Garcią. Co więcej, zrobiła to, nie oddając Francuzce ani seta, co spotkało się z zachwytem polskich kibiców. Ci przybyli licznie na korty w Melbourne, by wspierać ją także w III rundzie, w której zmierzyła się z Anastazją Zacharową. I znów Polka sprawiła sensację. Szybko podniosła się po przegranym secie, wygrała kolejne dwie partie i przechyliła szalę zwycięstwa na własną korzyść. To największy sukces w karierze jej startów w Wielkim Szlemie. Dodatkowo pozwoli jej znacznie awansować w rankingu WTA.

Już teraz wiadomo, że Fręch będzie drugą najwyżej klasyfikowaną Polką w tourze po liderce, Idze Świątek. Dużo punktów straciła Magda Linette, która w poprzednim sezonie dotarła aż do półfinału. Teraz skreczowała w I rundzie.

Na pewno wyprzedzi ją właśnie Fręch. Awans do IV rundy Australian Open pozwolił 26-latce przesunąć się w rankingu WTA Live na wysoką 49. lokatę. Choć do zakończenia zmagań pozostał jeszcze ponad tydzień, to Polka ma realną szansę, by pozostać w TOP 50. Z pewnością i tak zajmie najwyższe miejsce w karierze. Jak dotąd była to 63. lokata (w listopadzie 2023 roku).

Teoretycznie może ją wyprzedzić około ośmiu zawodniczek, ale musiałby dotrzeć naprawdę daleko. To oczywiście możliwe, choć małoprawdopodobne. Tym bardziej że w rywalizacji wciąż pozostają główne faworytki, jak Iga Świątek, Aryna Sabalenka czy Coco Gauff.

Mimo wszystko jeszcze większy awans ma szansę zaliczyć sama Fręch, nawet w okolice TOP 15. Musiałaby jednak liczyć na potknięcia wyżej notowanych rywalek. Tegoroczny turniej pokazał już jednak, że jest to realne. Z rywalizacji wyeliminowane zostały przecież m.in. Jelena Rybakina czy Ons Jabeur, a więc tenisistki z topu.

Ranking WTA Live (stan na 19. 01. 2024)

1. Iga Świątek - 9770 pkt

2. Aryna Sabalenka - 7145 pkt

3. Coco Gauff - 6660 pkt

4. Jessica Pegula - 5705 pkt

5. Jelena Rybakina - 5688 pkt

...

49. Magdalena Fręch - 1185 pkt

54. Magda Linette - 1126 pkt.

Znakomita postawa Fręch w Melbourne pozwoli jej nie tylko awansować w rankingu WTA, ale i zgarnąć sporą sumę pieniędzy. Za udział w IV rundzie zarobiła aż 375 tysięcy dolarów, co w przeliczeniu na polską walutę daje ponad 1,4 mln złotych.

Tak, jak Linette w poprzednim sezonie sprawiła sensację, tak teraz jej śladami idzie Fręch. W kolejnym meczu zmierzy się z Gauff, a więc czwartą rakietą świata. Niekwestionowaną faworytką będzie Amerykanka, ale Polka już nieraz udowodniła, że jest w stanie skutecznie przeciwstawić się wyżej notowanym rywalkom.

- Z takim dopingiem jestem w stanie tego dokonać - mówiła po meczu z Zacharową Fręch. Jak przyznała nasza tenisistka, to właśnie wsparcie kibiców pozwala jej wygrywać. To też był klucz do wygranej z Rosjanką. - Dziękuję bardzo za doping! Zrobiliście niesamowitą pracę i to właśnie dzięki Wam wygrałam - mówiła.