Sabalenka zaskoczyła po meczu. Nagle zaczęła mówić o Idze Świątek

Aryna Sabalenka na kortach w Melbourne rozgrywa kapitalny turniej. W tegorocznym Australian Open w ekspresowym tempie wygrała trzeci kolejny mecz. W ich trakcie straciła zaledwie sześć gemów, a w ostatnim pojedynku z Łesią Curenko (33. WTA) - ani jednego. Białorusince takie wyniki wcale nie przychodzą z łatwością. Dość powiedzieć, że na poziomie WTA było to jej pierwsze zwycięstwo 6:0, 6:0 w karierze.

Jak dobrze wiemy, ekspertką od wygrywania setów do zera, czyli mówiąc tenisowym slangiem "bajgli", jest Iga Świątek. W zeszłym sezonie czyniła to wielokrotnie. Nic więc dziwnego, że gdy Sabalenka podeszła po meczu do mikrofonu, od razu do tego nawiązała. - No cóż, w zeszłym roku Iga (Świątek - przyp. red.) wygrała tyle setów 6:0, że jednym z moich celów jest spróbować się do niej zbliżyć - zażartowała.

Białorusinka w tym aspekcie zaczęła robić znaczne postępy. W Melbourne rozegrała sześć setów i aż połowę z nich zakończyła wygraną do zera. Niewiele brakowało, a miałaby ich na koncie cztery, ale pierwszej rundzie z Elle Seidel (173. WTA) jednego gema musiała oddać. Mimo to jej forma wygląda imponująco. - Jestem po prostu bardzo zadowolona z poziomu, na jakim gram do tej pory, i mam nadzieję, że będę mogła dalej grać na takim poziomie, a może nawet lepiej. Po prostu bardzo lubię grać przed wami, więc bardzo dziękuję za wsparcie i za to, że nas dzisiaj obserwowaliście - dodała po spotkaniu z Curenko.

Patrząc na aktualną dyspozycję, Sabalenka wydaje się zdecydowaną faworytką do zwycięstwa w całym turnieju. Gdyby tak się stało, obroniłaby tytuł sprzed roku. - Po przegrywaniu niektórych czołowych zawodników we wcześniejszych meczach widać, że wszystko może się zdarzyć, więc nie chcę wybiegać daleko w przyszłość. Po prostu skupiam się, staram dać z siebie wszystko i przygotować się najlepiej jak potrafię do każdego kolejnego meczu - uspokajała na koniec.

Do 1/8 finału Australian Open Aryna Sabalenka przystąpi w niedzielę 21 stycznia. Zagra wtedy z Amerykanką Amandą Anisimową (442. WTA), która wyeliminowała Hiszpankę Paulę Badosę (100. WTA).