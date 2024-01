Wielkie zaskoczenie. Ojciec Radwańskiej zaczął mówić o powrocie. Wszystko jasne

Radwańska po raz ostatni pojawiła się na korcie we wrześniu 2018 roku, kiedy szybko jednak została wyeliminowana przez Irinę-Camelię Begu z WTA Seul. Ostatnie miesiące jej kariery nie wyglądały zbyt dobrze, ponieważ najlepszym wynikiem był półfinał turnieju w Eastbourne, w którym przegrała z Aryną Sabalenką 3:6, 6:1, 3:6. Błyskawicznie odpadała za to z Australian Open, Indian Wells, Wimbledonu czy US Open.

Głównym powodem zakończenia jej kariery były oczywiście problemy zdrowotne. - Trudno być w dobrej formie mentalnej, jeżeli z bólu nie mogłam otworzyć oczu. Walczyłam z tym parę miesięcy. Organizm bronił się od wysiłku. Nie byłam w stanie trenować - przekazała w rozmowie z WP SportoweFakty.

Czy Agnieszka Radwańska powróci na kort? Ojciec zawodniczki nie ma wątpliwości

Po zakończeniu kariery Radwańska pozostaje blisko tenisa. Nie dość, że często zabiera głos w branżowych mediach, to występuje również na korcie w tzw. meczach legend. Brała w nich udział choćby podczas ubiegłorocznego French Open czy Wimbledonu i prezentowała się bardzo dobrze. Czy zatem wskutek tego, a ponadto ostatnich decyzji o powrotach m.in. Caroline Wozniacki czy Angelique Kerber rozważa zakończenie sportowej emerytury?

- To są zawsze indywidualne wybory, każdy dokonuje ich w swoim sercu i opierając się na własnych przesłankach. Agnieszka na razie jest w swoich postanowieniach konsekwentna, więc raczej się takiego powrotu nie spodziewam. Choć w meczach legend pokazała już, że ciągle gra na bardzo wysokim poziomie, a jej występy ogląda się naprawdę fajnie - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym" ojciec zawodniczki Robert.

Zdradził też, co uważa o ostatnich powrotach na kort. - Wracając do tenisowych rodziców - oni występują teraz w innej roli niż kiedyś. Te tenisistki nie muszą już liczyć pieniędzy, podróżować z miasta do miasta dlatego, że nie mają pomysłu na życie. One już swoje zrobiły i zarobiły. Wygrywały turnieje wielkoszlemowe albo dochodziły w nich bardzo daleko, były liderkami rankingów, wielokrotnie pokazały klasę. Teraz startują, bo po prostu lubią. (...) Na ich spotkania przychodzi dużo ludzi. Podobnie jak na Djokovicia. (...) Dla wszystkich płyną z tego korzyści - kontynuował.

Robert Radwański zabrał głos nt. Huberta Hurkacza. Wskazał jego słabą stronę

Na koniec w samych superlatywach wypowiedział się na temat Huberta Hurkacza, choć wskazał również jego słabą stronę. - Serwis jest wspaniały, z kondycją nigdy nie było problemów, stosunkowo słaby pozostaje tylko return. Hurkacza nie da się złamać, ale i jemu trudno złamać w trakcie seta przeciwników. Jednak także tu widzę dobry kierunek. Wrocławianin ma kompetentnego trenera (Craig Boynton – przyp. red.), który krok po kroku w tych tie-breakach i granych co chwila ciasnych końcówkach pomaga mu się przełamać. Oby udało się to również w turniejach wielkoszlemowych. Oczywiście najlepiej już teraz w Australii! - podsumował.

Najbliższe spotkanie Huberta Hurkacza odbędzie się już w sobotę 20 stycznia, kiedy zmierzy się z Ugo Humbertem (20. ATP).