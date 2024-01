Rozbrajająca wypowiedź Fręch po awansie do IV rundy Australian Open

Magdalena Fręch jest jedną z rewelacji tegorocznego Australian Open. W I rundzie wyeliminowała Darię Saville, a później dość niespodziewanie pokonała jedną z czołowych zawodniczek świata, Caroline Garcię. "Nieprawdopodobny scenariusz się spełnia", "Wzorowy mecz" - pisali wówczas eksperci. Tym samym Polka awansowała do III rundy, co było jej najlepszym wynikiem w karierze, ale na tym nie zamierzała poprzestawać. W piątek zmierzyła się z Anastazją Zacharową i znów zaprezentowała się z dobrej strony. Choć przegrała pierwszą partię 4:6, to była w stanie się podnieść i odwrócić losy meczu. Pokazała, że radzi sobie z presją i jest naprawdę silna psychicznie.

Największy sukces w karierze Magdalena Fręch. Tak Polka skomentowała mecz z Zacharową

Po meczu Fręch nie była w stanie opanować radości. W końcu stanęła przed kamerami i bardzo wymownie zaczęła przemowę. Na samym początku podziękowała kibicom za wsparcie. Zwróciła się do nich nawet w ojczystym języku. - Dziękuję bardzo za doping! Zrobiliście niesamowitą pracę i to właśnie dzięki wam wygrałam. Dziękuję - mówiła.

Później przeanalizowała grę i wskazała na błędy, które popełniła, szczególnie w pierwszej partii. Podkreśliła też, że była zaskoczona agresywną grą przeciwniczki. - W pierwszym secie Zacharowa grała bardzo dobry tenis, zdobyła wiele winnerów, nie popełniała błędów, więc byłam w szoku. Ja za to grałam zbyt daleko od linii- w drugim secie to zmieniłam. Mogłam grać bardziej agresywnie i wygrałam, choć nie wiem właściwie jak? - żartowała Polka.

Jak przyznała, gra w III rundzie nakładała na nią sporo presji. Wiedziała, że to jej największy sukces w karierze, ale nie zamierzała na tym poprzestawać. - Starałam się być spokojna, ale było wiele emocji. To mój pierwszy raz w III rundzie. Myślałam o tym przed meczem i byłam bardzo zdenerwowana od początku dnia. Nawet podczas śniadania się trzęsłam. Jestem bardzo zadowolona, że tego dokonałam - dodała.

Na koniec została zapytana o wskazówki, jakie otrzymała od trenera, szczególnie pomiędzy drugim a trzecim setem. - Starał się przekonać mnie, jak zresztą zawsze, by grać bardziej agresywnie, by wcześniej uderzać piłkę. Ale łatwo mówić to, siedząc na trybunach, gorzej wykonać to na korcie, szczególnie kiedy przeciwniczka gra tak nieprawdopodobny tenis - zakończyła.

Wielkie wyzwanie przed Fręch

Teraz przed nią najtrudniejszy mecz podczas tegorocznego Australian Open i niewykluczone, że w całej karierze. Jej rywalką będzie Coco Gauff, a więc czwarta rakieta świata. Niewątpliwie to Amerykanka będzie faworytką, choć Polka nie zamierza się poddawać. Jak przyznała, z takim wsparciem kibiców jest w stanie dokonać wręcz niemożliwego.