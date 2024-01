Ukrainka nie podała ręki Sabalence. Ta reaguje po meczu. Jaśniej się nie da

Jak na razie Aryna Sabalenka na Australian Open idzie jak burza. W pierwszej rundzie Białorusinka błyskawicznie rozprawiła się z Ellą Seidel (173. WTA), wygrywając 6:0, 6:1, a w kolejnym meczu ograła Brendę Fruhvirtovą (107. WTA) 6:3, 6:2. Wydawało się, że największe problemy sprawi jej 33. w rankingu Łesia Curenko. Tak się jednak nie stało. Sabalenka w niecałą godzinę rozbiła Ukrainkę 6:0, 6:0. Do tej pory żadne ze spotkań na AO nie było aż tak jednostronne.

Curenko nie chciała podać ręki Sabalence. "Traktowała mnie z szacunkiem"

Zaraz po ostatnim gemie zawodniczki podeszły do siatki, jednak Curenko nie chciała podać ręki Arynie Sabalence. Wszystko przez trwającą wojnę w Ukrainie, za której prowadzeniem od początku konfliktu opowiedziała się Białoruś. Ukrainka jedynie spojrzała w stronę rywalki, po czym udała się do szatni. W wywiadzie po zakończeniu spotkania wiceliderka rankingu WTA skomentowała zachowanie Curenko. Z jej słów wynika, że nie była zdziwiona manifestem 34-latki.

- Jak się czujesz, gdy twój przeciwnik nie podaje ci ręki po meczu? - zapytał dziennikarz. - Taka sytuacja ma miejsce od dłuższego czasu podczas tournée. Rozumiem stanowisko każdego zawodnika i je szanuję. Zachowała się bardzo grzecznie. Nie podała mi ręki, ale traktowała mnie z szacunkiem i ja to doceniam - odpowiedziała Sabalenka.

To nie pierwsza taka sytuacja, w której niektórzy tenisiści nie podają ręki po meczu zawodnikom z Rosji lub Białorusi. W ten sposób chcą oni wpłynąć na organizacje WTA i ATP, aby te usunęły z rankingu reprezentantów krajów, których władze zaatakowały Ukrainę lub wspierają trwającą wojnę.

- Dla mnie to bardzo smutne i frustrujące, że ludzie tego nie rozumieją. To bardzo oczywiste, że nie podaje ręki, kiedy mam wielu przyjaciół, którzy są teraz na pierwszej linii frontu, walcząc za Ukrainę. Czy możesz sobie wyobrazić, jak patrzą, jak rywalizuję na Wimbledonie lub gdziekolwiek indziej na świecie, ściskając sobie ręce i zachowując się, jakby nic się nie stało? - mówiła podczas zeszłorocznego Wimbledonu Elina Switolina, która po meczu nie podała ręki Białorusince Wiktorii Azarence.

Na taki sam manifest zdecydowała się także Maryna Zanevska. Po meczu pierwszej rundy ostatniego US Open 30-latka nie podziękowała Arynie Sabalence za stoczony pojedynek. - Jeśli uścisnę jej dłoń, to by było jak naplucie w twarz moim bliskim - mówiła wówczas Zanevska.