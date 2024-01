Sabalenka takiego meczu jeszcze w życiu nie zagrała. Media oszołomione

Aryna Sabalenka (2. WTA) lotem błyskawicy przeszła przez trzy kolejne rundy wielkoszlemowego Australian Open. 25-latka w Melbourne broni mistrzowskiego tytuły i jest na najlepszej drodze, by tego dokonać. W piątkowym meczu z Łesią Curenko (33. WTA) nie straciła ani jednego gema. A to w przypadku Sabalenki wręcz ewenement.

"Rowerek" w wydaniu Sabalenki. Błyskawiczne zwycięstwo. "Opuszcza kort, nie pocąc się"

Białoruska tenisistka wygrała mecz wynikiem 6:0, 6:0 dopiero drugi raz w oficjalnych zawodach i po raz pierwszy na poziomie WTA. Wcześniej udało jej się to w 2015 r. w serii ITF Future. Niesamowitą formą Białorusinki zachwycone są światowe media. "Broniąca tytułu mistrzyni zmiażdżyła Łesię Curenko" - zauważył w tytule portal etvbharat.com. - Potrzebowała zaledwie 52 minut do zwycięstwa na Rod Laver Arena. W całym turnieju straciła zaledwie sześć gemów - podkreślano.

Serwis Puntodebreak.com napisał wprost: "Sabalenka nie ma w Australii rywalki" - Trzeci mecz Aryny Sabalenki w Australian Open 2024 i trzeci dzień, w którym opuszcza kort, nie pocąc się. Dzisiejszego wieczoru 52 minuty wystarczyły, aby zniweczyć wszelkie oznaki nadziei dla Łesi Curenko, która wyjeżdża z Melbourne na rowerku (6-0, 6-0) - podsumowano, nawiązując do tego, że zwycięstwa bez straty gema są w żargonie tenisistów, nazywane "rowerkami".

Genialny mecz Sabalenki. Media zwróciły uwagę na jeszcze jedno. "Okazała pełen szacunek"

Z kolei białoruski portal sport6.by awans obrończyni tytułu nazwał "huraganowym". Podał też kilka statystyk. - Sabalenka nie miała żadnego asa oraz ani jednego podwójnego błędu, za to sześć break pointów - czytamy. - Sabalenka zdobyła 76 proc. punktów przy pierwszym podaniu i 57 proc. przy drugim. Zanotowała 16 winnerów, wobec tylko siedmiu rywalek - dodał bułgarski topsport.bg, który zwycięstwo Sabalenki nazwał "absolutnym i zdecydowanym".

Brytyjski "The Independent" napisał o pełnej "dominacji" Sabalenki. Najwięcej uwagi poświecił jednak zachowaniu jej ukraińskiej rywalki. Curenko, jak zwykle w przypadku starć z Rosjankami i Białorusinkami, po meczu nie uścisnęła dłoni przy siatce. Mimo to Białorusinka nie miała do niej żalu. - Okazała pełen szacunek. Powiedziała mi: "Świetna gra". Nie uścisnęła mi dłoni, ale okazała szacunek, więc doceniam to - przyznała. W 1/8 finału Aryna Sabalenka zmierzy się w niedzielę z Amerykanką Amandą Anisimovą (442. WTA).