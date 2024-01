Znamy godziny sobotnich meczów Świątek i Hurkacza. Jedna kapitalna wiadomość

Iga Świątek zafundowała kibicom prawdziwy rollercoaster emocji w czwartkowym starciu z Danielle Collins. Mimo że przegrywała już w trzecim secie 1:4 z podwójnym przełamaniem, to udało jej się wrócić do gry i ostatecznie pokonać rywalkę 6:4, 3:6, 6:4. Niezwykle trudne spotkanie w drugiej rundzie AO rozegrał również Hubert Hurkacz, który był bliski wpadki z 18-letnim Jakubem Mensikiem, ale finalnie odwrócił losy meczu i awansował do kolejnego etapu. Wiemy, kiedy odbędą się kolejne starcia naszych zawodników.

