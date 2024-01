Życiowy sukces Fręch! Trzy godziny morderczej walki. Polka zgarnęła potrójną stawkę

O ile po sensacyjnym wyeliminowaniu w poprzedniej rundzie Caroline Garcii Magdalenie Fręch towarzyszyła wielka radość, to po pokonaniu w piątek Anastazji Zacharowej euforia z życiowego sukcesu mieszała się zapewne z wielką ulgą. Bo 22-letnia kwalifikantka okazała się bardzo trudną przeszkodą. Ale 26-latka się z nią uporała i dzięki temu po raz pierwszy w karierze zagra w 1/8 finału w wielkoszlemowej rywalizacji, a jej przeciwniczką będzie Coco Gauff.

Debiut w trzeciej rundzie Wielkiego Szlema Fręch zaliczyła w Wimbledonie 2022. Naprzeciwko stanęła wtedy utytułowana Rumunka Simona Halep i sensacji nie było - Polka przegrała w dwóch setach. Na domiar złego za tamtą edycję londyńskiej imprezy nie przyznawano punktów do rankingu WTA. Teraz los miał jej to wszystko wynagrodzić. Nie dość, że wróciły punkty, to jeszcze za rywalkę miała już nie byłą liderkę światowej listy, a sklasyfikowaną pod koniec drugiej setki kwalifikantkę. Tyle że ta okazała się znacznie trudniejszą przeszkodą niż można było przypuszczać. Ale łodzianka napór z jej strony przetrwała. Po prawie trzech godzinach walki na korcie.

Choć Polka zajmuje 69. miejsce w rankingu WTA i dopiero po raz drugi dotarła do trzeciej rundy w Wielkim Szlemie, to w piątek wystąpiła w roli faworytki. Dwa lata temu grały z Zacharową o awans do półfinału turnieju ITF [Polka wygrała w dwóch setach], teraz walczyły o życiowy sukces w postaci czwartej rundy Wielkiego Szlema. Rosjanka, która w czwartek obchodziła 22. urodziny, zadebiutowała właśnie w głównej drabince takiej rywalizacji. Dostała się do niej z trzystopniowych kwalifikacji, więc do piątku miała już za sobą pięć spotkań w Melbourne. Pokazała już w ostatnich dniach, że trzeba na nią uważać. W pierwszej rundzie odprawiła Julię Putincewą z Kazachstanu [64. WTA], a następnie Słowenkę Kaję Juvan [109.]. Ale to Fręch bardziej zwróciła na siebie ostatnio uwagę, gdy w drugiej rundzie odprawiła Caroline Garcię. Rozstawiona z numerem 16. Francuzka po popisowym zwycięstwie nad Naomi Osaką była wymieniana wśród faworytek, ale 26-latka z Łodzi pokrzyżowała jej plany.

Zarówno w pojedynku z Garcią, jak i we wcześniejszym ponadtrzygodzinnym maratonie z Darią Saville Fręch pokazała odważną i skuteczną grę. W piątek właśnie tej ofensywny najbardziej brakowało, bo tenisistka Andrzeja Kobierskiego dała się zapędzić do narożnika mniej doświadczonej rywalce. Symbolem pierwszego seta była pięść nieustannie zaciskana przez Zacharową. Rosjanka cały czas pobudzała się sama do walki i imitowała uderzenia, czekając na kolejne akcje. A że do tego potrafi uderzyć bardzo mocno, a ryzyko przeważnie jej się opłacało, to na koniec wymian Polka często stała bezradna.

Inauguracyjna partia zaczęła się od prowadzenia 2:0 kwalifikantki, która w kolejnym gemie miała jeszcze dwie okazje na powiększenie przewagi. Wówczas jeszcze jej się nie udało, a po chwili Polka doprowadziła do remisu, ale w dalszej części tej partii niewiele się zmieniło. Fręch wciąż była tą, która się broniła i goniła. Kluczowy okazał się "break" przy stanie 3:3. W dziewiątym gemie łodzianka obroniła jeszcze dwie piłki setowe, ale będąca na fali rywalka w kolejnym już przypieczętowała objęcie prowadzenia w całym meczu.

Komentatorzy stacji ESPN zastanawiali się wtedy, jak długo Zacharowa jest w stanie utrzymać taki poziom intensywności gry i skuteczności. Odpowiedź przyszła już na początku w drugiej partii. Fręch zaczęła grać odważniej i to wystarczyło, by rywalka nie mogła już tak rozwinąć skrzydeł jak wcześniej. Szybko miało to przełożenie na wynik – faworytka prowadziła 3:0.

Teraz role się odwróciły – to ona uciekała, a Rosjanka goniła. O ile najpierw ta ostatnia tylko zmniejszyła stratę, to u Fręch na pewno zrobiło się nerwowo, gdy od stanu 5:2 przegrała trzy gemy z rzędu. Determinacja kwalifikantki dawała o sobie znać do końca – wcześniej obroniła dwa setbole, a w 12. gemie dwa kolejne. Nic dziwnego, że po ostatniej akcji tej partii Polka aż przykucnęła i krzyknęła z całych sił, dając upust emocjom.

Decydujący set był kolejną porcją jazdy kolejką górską, w której kibice mieli w niej co podziwiać. Po złożonej z 28 uderzeń wymianie cieszyła się Zacharowa, chwilę potem efektowną akcją przy siatce popisała się łodzianka. Tenisistki solidarnie zaczęły od przełamań. Po chwili Polka, po wykorzystaniu piątego „break pointa", prowadziła 3:1, by za chwilę – gdy rywalka znów szalała - przegrywać 3:4. Rosjanka mierzyła w sam róg – trafiała, decydowała się na potężny return po prostej – w punkt. Momentami grała tak, że kłopoty miałaby większość czołowych zawodniczek. Trudno więc dziwić się frustracji, która czasem pojawiała się u łodzianki.

Na szczęście dla Fręch pomyliła się pod koniec dziewiątego gema, w którym wyszła na prowadzenie 40:0 i miała aż trzy szanse na przełamanie [przy wyniku 4:4]. Zacięty 12. gem zakończył się przełamaniem łodzianki na wagę awansu do kolejnej rundy.

Została ona szóstą Polką, która dotarła do 1/8 finału w wielkoszlemowej rywalizacji w singlu. Przed nią dokonały tego: Jadwiga Jędrzejowska, Marta Domachowska, Agnieszka Radwańska, Iga Świątek i Magda Linette.