Trener Igi Świątek ocenił wygraną na AO. Zwrócił uwagę na jedno

Iga Świątek (1. WTA) udanie rozpoczęła zmagania na Australian Open. W pierwszej rundzie zmierzyła się z Sofią Kenin (41. WTA). I bez większych problemów pokonała Amerykankę 7:6, 6:2. W kolejnym etapie jej rywalką była Danielle Collins (62. WTA). To spotkanie odbyło się w nocy ze środy na czwartek polskiego czasu.

Tomasz Wiktorowski skomentował mecz Igi Świątek z Danielle Collins

Tym razem Polka miała więcej kłopotów. W pierwszym secie wygrała 6:4. Schody zaczęły się w kolejnej partii. Liderka rankingu była wyraźnie słabsza i przegrała 3:6. W trzecim secie również nie prezentowała się najlepiej i w pewnym momencie przegrywała 1:4. Świątek w znakomitym stylu wróciła jednak do gry i wygrała pięć gemów z rzędu, triumfując w całym spotkaniu 6:4, 3:6, 6:4. Zwycięstwo Polki skomentował Tomasz Wiktorowski, który nie ukrywał, że Collins postawiła spore wymagania.

- Z reguły jest tak, że przeciwnik ma wpływ na to, co się z nami dzieje. Chodzi o to, żeby niezależnie od tego, kto jest po drugiej stronie, pokazać to, co jest potrzebne w danym momencie. A czasami, jak nie idzie, po prostu trzeba walczyć. I właśnie z tej walki Igi przede wszystkim jestem dzisiaj zadowolony. Że mimo tego, iż nie była w stanie pokazać w drugim i trzecim secie, obszernymi fragmentami, swojego najlepszego tenisa, to i tak zamknęła mecz z korzyścią dla siebie - powiedział Wiktorowski, cytowany przez portal I.pl. I dodał, że muszą przeanalizować ten mecz, aby uniknąć w przyszłości błędnych decyzji.

Dzięki temu zwycięstwu Iga Świątek awansowała do trzeciej rundy Australian Open, gdzie zmierzy się z Lindą Noskovą (50. WTA). Czeszka wcześniej wyeliminowała McCartney Kessler (206. WTA). Spotkanie ze Świątek odbędzie się w nocy z piątku na sobotę. Organizatorzy nie podali jeszcze dokładnej godziny jego rozpoczęcia. - Od pierwszej rundy są tutaj bardzo wymagające dziewczyny. I dobrze, bo trzeba rozwiązywać te problemy - skwitował Wiktorowski.