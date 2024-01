Fibak reaguje na sensacyjny powrót Świątek. Co za słowa

Iga Świątek z problemami awansowała do trzeciej rundy Australian Open. Liderka światowego rankingu była już bardzo blisko sensacyjnej porażki, ale niemalże w ostatnim momencie otrząsnęła się, odrobiła straty i pokonała Amerykankę Danielle Collins (62. WTA) 6:4, 3:6, 6:4. Występ naszej mistrzyni skomentował w rozmowie z "Faktem" Wojciech Fibak.

Iga Świątek już żegnała się z Australian Open. Nagle nastąpił przełom. Fibak tłumaczy: "One to wytrzymują"

Polka w dramatycznej sytuacji znalazła się z trzeciej partii. Collins prowadziła już 4:1 i do zwycięstwa w całym meczu brakowało jej tylko dwóch gemów. - O mój Boże. Nawet nie wiem. Szczerze, to już byłam na lotnisku - przyznała w pomeczowym wywiadzie Iga Świątek. Mimo to podniosła się i do końca spotkania nie oddała gema i to ona świętowała awans. - Zamierzałam walczyć do końca. Grała perfekcyjnie, ale każdemu byłoby trudno utrzymać ten poziom, więc musiałam być gotowa na błędy, które zostaną popełnione po drugiej stronie. Chciałam napierać i zrobiłam to - tłumaczyła.

Niesamowitą pogonią Świątek w ogóle nie był zdziwiony Wojciech Fibak, który wytłumaczył mechanizm, jaki wówczas zadział. - Najmocniejsze i najbardziej odporne mentalnie dziewczyny potrafią odrobić takie straty. Zdarza się, że wychodzą nawet z 1:5. One to wytrzymują, a z drugiej strony pretendentki bardziej się w takich sytuacjach stresują. Nagle zaczynają myśleć: "tylko nie popełnij teraz żadnego błędu, nie zrób czegoś głupiego. Nie kombinuj za bardzo". W efekcie zaczynają grać ostrożniej. Takie mistrzynie jak Iga wiedzą za to, że nie mają już nic do stracenia. Grają va banque i wygrywają - wyjaśnił.

Iga Świątek zachwyciła Fibaka. "Trzeba podziwiać Igę"

Zwycięzca Australian Open w grze podwójnej z 1978 r. nie miał wątpliwości, że to Polce należała się wygrana. - W tenisie jest taka zasada. Bardzo prosta, ale okrutna: wygrywa ten, kto wygra ostatni punkt. To nie jest dyscyplina, w której czas kończy spotkanie, albo jakiś dystans, bo się go przebiegnie i jest koniec. W tenisie jeśli ktoś nie jest najlepszy do ostatniego punktu, to przegrywa. Trzeba podziwiać Igę, że jest taka twarda i odporna psychicznie - zakończył.

Rywalką Igi Świątek w trzeciej rundzie będzie Czeszka Linda Noskova (50. WTA). Panie zmierzą się w sobotę 20 stycznia.