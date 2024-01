Sceny w Australian Open. Miedwiediew nie wytrzymał. Żałosne [WIDEO]

Daniił Miedwiediew (3. ATP) rozpoczął rywalizację na Australian Open od meczu z Terencem Atmanem (144. ATP). Rosjanin awansował dalej, ponieważ jego rywal musiał kreczować w czwartym secie. W drugiej rundzie zmierzył się z Emilem Ruusuvuorim (53. ATP). Spotkanie odbyło się w czwartek o godzinie 13:15 polskiego czasu.

Co za powrót Miedwiediewa. Rosjanin pokonuje Ruusuvuoriego

Nieoczekiwanie lepiej ten mecz rozpoczął Fin. Szybko przełamał rywala i pewnie dążył do zwycięstwa w pierwszym secie. Ostatecznie wygrał 6:3. Druga partia rozpoczęła się bardzo podobnie. Miedwiediew wrócił jednak do gry i wygrał podanie przeciwnika w szóstym gemie. Niedługo później ponownie go przełamał i wydawało się, że pewnie wygra. Rzeczywistość okazała się jednak zupełnie inna. Ruusuvuori w świetnym stylu odwrócił losy w tej partii i ostatecznie wygrał 7:6.

W kolejnym secie Miedwiediew był stroną przeważającą i regularnie wykorzystywał błędy rywala. Bez większych kłopotów wygrał 6:4. Rosjanin udanie rozpoczął także czwartą partię. Przełamał Fina już w pierwszym gemie, a następnie wygrał własne podania. Ruusuvuori odpowiedział jednak tym samym i wyrównał stan rywalizacji. Wygrał także kolejnego gema i był bardzo bliski wyeliminowania wyżej notowanego tenisisty. Miedwiediew był wściekły i przestał panować nad emocjami. W pewnym momencie rzucił rakietą o kort. Mimo to zdołał doprowadzić do remisu i do rozstrzygnięcia potrzebny był tie-break.

W nim trzeci tenisista świata spisał się świetnie i bardzo pewnie wygrał 7:1. W związku z tym doprowadził do remisu 2:2. W decydującym secie Miedwiediew spisywał się znakomicie. Bardzo szybko wyszedł na prowadzenie 3:0 i nie pozwalał Ruusuvuoriemu na wiele. W dalszej części prezentował się równie pewnie i ostatecznie wygrał bez straty gema. W całym spotkaniu triumfował 3:6, 6:7, 6:4, 7:6, 6:0. Starcie trwało blisko pięć godzin, a Miedwiediew kapitalnie odwrócił losy rywalizacji.

Tym samym Rosjanin awansował do trzeciej rundy, gdzie zmierzy się z Feliksem Augerem-Aliassime (30. ATP). Kanadyjczyk wcześniej wyeliminował Hugo Greniera (178. ATP).