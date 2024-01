Djoković starł się z kibicem. Kyrgios reaguje. "Załatwię go" [WIDEO]

- Kiedy ktoś przekracza granicę, zwracam mu uwagę, tak jak miało to miejsce w tym przypadku. Zapytałem go, czy chce podejść bliżej i powiedzieć mi to, co chwilę temu powiedział, a więc obrazić mnie i znieważyć. To wszystko. Nie był on jednak skłonny zejść niżej. Ot, cała sprawa - tłumaczył Novak Djoković podczas konferencji prasowej swoje starcie z kibicem, które miało miejsce w trakcie spotkania z Alexieiem Popyrinem. Fan próbował wytrącić z rytmu 10-krotnego zwycięzcę AO, jednak ostatecznie mu się nie udało. Djoković wygrał 3:1 (6:3, 4:6, 7:6(4), 6:3) i zameldował się w trzeciej rundzie zawodów.

Ten sam wątek Novak Djoković poruszył również w pomeczowym wywiadzie na antenie Eurosportu. - Dzisiaj czułem wiele mieszanych emocji na korcie. Szczerze mówiąc, dla mnie atmosfera do gry nie była zbyt dobra. Ale trzeba znaleźć sposób na wygraną i zaakceptować okoliczności i warunki, w jakich się gra. Ludzie hałasują przez cały mecz, więc jest jak jest, wiesz, że to Wielki Szlem, to walka. Oczywiście denerwuje cię to, ale jednocześnie musisz to zaakceptować i pogodzić się z tym. Jednak najbardziej frustruje mnie to, kiedy ktoś mnie wyśmiewa, więc konfrontuję się z hejterami, tak jak to zrobiłem w tym meczu - rozpoczął Djoković.

W czasie udzielania wywiadu wypowiedzi Serba słuchał Nick Kyrgios, który podczas tegorocznego Australian Open wszedł w rolę eksperta. Djoković zdawał sobie sprawę z wirtualnej obecności kolegi z kortu, przez co po chwili zapytał go wprost: "Kygs (Nick Kyrgios - red.), podobała ci się ta wymiana z kibicem? Zaprosiłem gościa, żeby zszedł i powiedział mi w twarz, co mówi. Mówił wiele "miłych" rzeczy i nagle zabrakło mu odwagi, gdy musiał stanąć ze mną twarzą w twarz" - wypalił Djoković.

Kyrgios nie zastanawiał się zbyt długo, odpowiadając 36-latkowi w swoim stylu. "Kiedy on się z ciebie wyśmiewał, Novak, powiedziałem komentatorom i wszystkim na całym świecie: "Słuchaj, jeśli chcesz, żebym wskoczył w tłum i go załatwił, to zrobię to dla ciebie, bracie. Popieram cię w stu procentach" - zażartował Australijczyk, który przymierzał się z walki na gołe pięści z niesfornym kibicem. Ostatecznie na szczęście nie doszło do żadnych rękoczynów.

W trzeciej rundzie AO Djoković zmierzy się z Argentyńczykiem Tomasem Martinem Etcheverry'm, który obecnie plasuje się na 32. miejscu w rankingu ATP. Spotkanie odbędzie się w piątek o godz. 9:00 polskiego czasu.