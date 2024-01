Hurkacza aż zamurowało. Potrzebował chwili po pytaniu [WIDEO]

Hubert Hurkacz po bardzo wyrównanym, 3,5-godzinnym meczu pokonał 6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3 Jakuba Mensika i awansował do trzeciej rundy Australian Open. "Dziewiąty tenisista świata potrzebował dwóch zimnych pryszniców, by ostatecznie pokonać kwalifikanta" - pisała o meczu Polaka Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

Hubert Hurkacz zabrał głos po meczu z Jakubem Mensikiem. Tego pytania się nie spodziewał

Po zakończeniu spotkania Hurkacz udzielił wywiadu, w którym podsumował to, co wydarzyło się na korcie. Przy tym bardzo chwalił 18-letniego Czecha. - To był rollercoaster. (Mensik - red.) grał świetnie, musiałem dać z siebie wiele. Z pewnością przed nim wielka przyszłość. (...) W każdym gemie chciałem dać z siebie wszystko. Miałem szanse nawet w tych setach, które przegrałem. Próbowałem walczyć, utrzymać się w grze - powiedział.

Następnie polski tenisista został zapytany o obecną sytuację. Dziennikarz docenił jego "wspaniałą formę", zwrócił też uwagę, że zajmuje najwyższe w karierze miejsce rankingowe. - Czy grasz swój najlepszy tenis? - spytał. Wyraźnie zmieszany Hurkacz musiał chwilę się zastanowić, wziął wdech i dopiero wtedy przemówił.

- Za mną trudny mecz, chciałbym zagrać lepiej, ale mój przeciwnik również grał dobrze. (W takiej sytuacji - red.) trudno grać na swoim najwyższym poziomie. Po prostu chcę rywalizować i to ostatecznie zrobiło różnicę - oznajmił.

Hubert Hurkacz podziękował kibicom. Miły gest wobec Polaków

26-latek docenił też gorące wsparcie, jakie otrzymał od kibiców. - Byli niesamowici, dali mi mnóstwo energii. Przebywanie w Australii zawsze jest wyjątkowe. Ludzie tutaj są bardzo szczęśliwy, to coś wyjątkowego - podsumował. Następnie podziękował im po angielsku i po polsku. - Dziękuję bardzo - powiedział.

W trzeciej rundzie Australian Open Hubert Hurkacz zagra z Francuzem Ugo Humbertem (20. ATP). Będzie to ich trzeci pojedynek, dwa poprzednie wygrał Polak.