Kapitalne wieści dla Świątek. Trzęsienie ziemi w rankingu WTA Live

Iga Świątek z pewnymi problemami awansowała do trzeciej rundy wielkoszlemowego Australian Open. W czwartek męczyła się prawie trzy godziny, ale ostatecznie pokonała Danielle Collins (62. WTA) 6:4, 3:6, 6:4. Polka i tam może mówić o wielkim szczęściu, bo już na tym etapie zmagań doszło do kilku spektakularnych wpadek w wykonaniu innych faworytek. Najbardziej zaskakujące było potknięcie Jeleny Rybakiny (3. WTA).

REKLAMA

Zobacz wideo Łukasz Piszczek wciąż w formie! Co za rajd

Trzęsienie ziemi w rankingu WTA. Dramat Rybakiny. Świątek ma się z czego cieszyć

Z turniejem pożegnały się już m.in. Jessica Pegula (5. WTA), Maria Sakkari (8. WTA), Ons Jabeur (6. WTA) czy Caroline Garcia (19. WTA). Najgłośniejszym echem rozeszła się jednak przegrana Jeleny Rybakiny, która rok temu wyeliminowała Świątek w 1/8 finału tej imprezy. Tym razem już w drugiej rundzie musiała uznać wyższość Anny Blinkowej (57. WTA). Rosjanka po morderczym, prawie trzygodzinnym starciu, zakończonym pasjonującym tie-breakiem wygrała 6:6, 4:6, 7:6 (22:20). Dla Kazaszki oznacza to wyjątkowo złe wiadomości.

Rybakina rok temu doszła do wielkiego finału Australian Open, w którym przegrała z Aryną Sabalenką (2. WTA). Za ten imponujący wynik otrzymała aż 1300 punktów do światowego rankingu i teraz miała za zadanie ich bronić. Szybkie potknięcie sprawia, że przy kolejnej aktualizacji odpisze się jej aż 1230 punktów. Będzie więc miała tylko 5688 punktów, a to już w tej chwili oznacza spadek o co najmniej dwa miejsca w rankingu WTA. Na pewno wyprzedzą ją Coco Gauff (4. WTA) i Jessica Pegula.

Powody do zadowolenia ma także Iga Świątek, dla której Rybakina nie będzie już stanowić większego zagrożenia w kontekście walki o pozycję liderki. Przed turniejem Kazaszka traciła do niej 2962 punkty. Na ten moment przewaga Polki urosła do 4082 punktów. A może cały czas rosnąć, jeżeli nasza tenisistka będzie skutecznie przechodzić kolejne rundy. W następnej zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą (50. WTA).

Ranking WTA Live. Iga Świątek na szczycie. Dramat Rybakiny [stan na 18 stycznia 2024 r.]: