Były numer dwa na świecie olśniony "niebezpieczną Fręch". "Kubeł zimnej wody"

Dwa dni temu Magdalena Fręch sprawiła jedną z największych niespodzianek w tegorocznym Australian Open. W drugiej rundzie Polka notowana na 69. miejscu w rankingu WTA pokonała 6:4, 7:6 Caroline Garcię, światową numer 19.

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Pod wrażeniem sukcesu naszej 26-latki jesteśmy nie tylko my, Polacy. Alex Corretja, który pracuje na turnieju w Melbourne jako ekspert Eurosportu, specjalnie dla Sport.pl komentuje zwycięstwo Fręch tak: "Caroline Garcia zaczęła sezon od dobrej gry w United Cup, a Australian Open zaczęła od bardzo dobrego występu przeciw Naomi Osace, byłej numer jeden. Bardzo dobrze serwowała, ogólnie prezentowała bardzo wysoki poziom (wygrała 6:4, 7:6) i na pewno liczyła, że dojdzie daleko w turnieju. Ona ma naprawdę duże umiejętności i duże doświadczenie, ale trafiła na świetnie zmotywowaną Polkę".

Poprzednio wielka Halep, teraz nieznana Rosjanka. Wielka szansa Fręch

- Fręch nigdy nie przeszła drugiej rundy - tu bardziej pyta niż stwierdza Corretja. Jest bliski prawdy, ale jednak się myli, bo nasza tenisistka w trzeciej rundzie turnieju wielkoszlemowego znalazła się po raz drugi w karierze - poprzednio dwie rundy przeszła w 2022 roku na Wimbledonie.

Półtora roku temu Fręch w swoim pierwszym w życiu meczu o awans do drugiego tygodnia imprezy wielkoszlemowej miała bardzo wymagającą rywalkę - Simonę Halep. I tamto spotkanie przegrała wyraźnie - 4:6, 1:6. Teraz Polka będzie faworytką, bo w trzeciej rundzie zmierzy się z Anastasiją Zacharową, a więc dopiero 190. tenisistką rankingu WTA. 22-letnia Rosjanka pierwszy raz w życiu gra w głównym turnieju tej rangi. Robi furorę, bo dotarła do trzeciej rundy, zaczynając od trzystopniowych eliminacji. Z pewnością to Fręch będzie grała pod presją, bo to na nią będą zwrócone oczy ekspertów po tym, co zrobiła przeciw Garcii. Ale Corretja twierdzi, że Polka ma wszystko, żeby z roli faworytki się wywiązać. I żeby później móc powalczyć o następną niespodziankę.

- Fręch w meczu z Garcią wykazała się naprawdę dużym opanowaniem, dzięki czemu wygrała nawet nie tracąc seta. Znokautowanie tak wysoko notowanej tenisistki to dla niej ogromny sukces. Ona wręcz wylała kubeł zimnej wody na głowę Garcii, która na pewno liczyła, że to wygra - mówi były hiszpański tenisista. - Fręch pokazała nie tylko opanowanie, ale też agresję na korcie. Uważam, że ona będzie bardzo niebezpieczna dla następnych rywalek - dodaje Corretja, chyba w ten sposób zdradzając, że stawia na kolejne zwycięstwo Polki.

Nagrodą może być mecz z Coco Gauff

Jeśli Fręch rzeczywiście pokona Zacharową, to w czwartej rundzie zmierzy się albo z Coco Gauff (nr 4 WTA), albo z inną Amerykanką, Alycią Parks (82 WTA). Ale oczywiście jej jeszcze nie wolno o tym myśleć, ona musi w stu procentach skupić się tylko na najbliższym zadaniu.

Mecz Fręch - Zacharowa około godziny 3 rano z czwartku na piątek czasu polskiego.