Nazwał Serenę Williams "obrzydliwą". Teraz znów rozpętał burzę

Od 14 stycznia trwa pierwszy w tym roku wielkoszlemowy turniej w tenisie, czyli Australian Open. W trzeciej rundzie zawodów zameldował się Alexander Zverev, który najpierw pokonał swojego rodaka Dominika Koepfera 4:6, 6:3, 7:6, 6:3, a następnie stoczył bój ze Słowakiem Lukasem Kleinem, zwyciężając 7:5, 3:6, 4:6, 7:6, 7:6. Mimo to dziennikarze na konferencjach prasowych bardziej interesują się pozasportowymi wątkami życia Niemca. Kilka miesięcy temu Zverev usłyszał zarzuty o stosowanie przemocy fizycznej wobec byłej partnerki, a w maju ma odbyć się rozprawa sądowa, ponieważ tenisista nie zgodził się z wyrokiem, na mocy którego miał zapłacić grzywnę w wysokości 450 tysięcy euro.

REKLAMA

Zobacz wideo Sportowcy w sejmie. "Nie wyrażałem zgody na poprzedni kierunek"

Sandgren znów wywołał burzę. Poszło o głośną sprawę Alexandra Zvereva

Zverev przekonuje, że jest niewinny i chce udowodnić to w sądzie, jednak dziennikarze ciągle dopytują go o szczegóły sprawy, przez co Niemiec często wybucha złością. - Interesujecie się tą historią nie po to, żeby poznać prawdę, tylko po to, żeby o niej pisać, tworzyć aferę i zdobywać wyświetlenia - mówił na jednej z ostatnich konferencji. O procesie Zvereva wcześniej wypowiadali się również inni zawodnicy, w tym m.in. Iga Świątek. - Myślę, że decyzja należy do ATP. Na pewno nie jest dobrze, gdy zawodnik, na którym ciążą takie zarzuty, jest w pewnym sensie promowany - powiedziała pierwsza rakieta damskiego tenisa. Głos w tej sprawie zabierali również Stefanos Tsitsipas czy Cameron Norrie, którzy jednak unikali konkretnej odpowiedzi.

Tego samego nie można powiedzieć o wspomnianym Tennysie Sandgrenie. Amerykanin w mediach społecznościowych opublikował wpis, w którym dziwi się, dlaczego media dopytują tenisistów o przemoc domową. "Dlaczego media pytają zawodników o przemoc domową? Tak, przemoc domowa jest zła, po co ta dziwna gra pt. "mam cię"? Jesteśmy niezależnymi wykonawcami. Idźcie zapytać szychy z ATP, wyluzujcie" - napisał na portalu X, po czym dodał w komentarzu: "To nie jest zadanie zawodnika, aby upewnić się, że inny zawodnik ma dobrą opinię w ATP. Fakt, że jest w tourze [Zverev - red.], sprawia, że jest to oczywiste. Ale oczywiście oni o tym wiedzą".

Wypowiedź Sandgrena rozwścieczyła niektórych fanów. "Jeśli to takie oczywiste, że przemoc domowa jest zła, to dlaczego żaden z zawodników o tym nie mówi? To całe "nie mam nic do powiedzenia w tej sprawie" jest trochę męczące, chciałbym, żeby ktoś powiedział, co naprawdę czuje" - odpowiedział jeden z nich. Inny kibic przypomniał Amerykaninowi o sytuacji sprzed kilku lat, kiedy to nazwał Serenę Williams "obrzydliwą". Potem Sandgren tłumaczył się, że chodziło o zachowanie tenisistki, jednak niesmak pozostał. Oprócz tego internauci znaleźli w jego mediach społecznościowych rasistowskie wpisy czy udostępniane posty dyktatorów politycznych.

"Pamiętasz, kiedy musiałeś usunąć wszystkie swoje rasistowskie tweety i przeprosić Serenę Williams za nazwanie jej obrzydliwą? Wygląda na to, że tak naprawdę nic się nie nauczyłeś ani nie dorosłeś od tego czasu" - podsumował jeden z fanów wpis 32-latka.