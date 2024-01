Eksperci mówią jednym głosem po meczu Hurkacza. Brawo, brawo

Hubert Hurkacz zagra w trzeciej rundzie Australian Open. Nie przyszło mu to łatwo, awans wywalczył po 3,5-godzinnym boju z kwalifikantem Jakubem Mensikiem, którego pokonał 6:7, 6:1, 5:7, 6:1, 6:3. Polak był chwalony przez ekspertów i dziennikarzy, choć ci dostrzegli kilka mankamentów w jego grze. "W najważniejszych momentach pokazał jakby inną twarz" - czytamy. Hurkacz został też porównany do Igi Świątek, a to za sprawą tego, co zrobił po spotkaniu.

