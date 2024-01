Czarny czwartek dla faworytów! 122. tenisista świata sprawił gigantyczną sensację

Po czwartkowych meczach zakończyły się zmagania w drugiej rundzie Australian Open. W turnieju panów nie brakowało zaciętych spotkań z udziałem Novaka Djokovicia (1. ATP), Carlosa Alcaraza (2. ATP) czy Stefanosa Tsitsipasa (7. ATP). Nie zabrakło także niespodziewanego odpadnięcia Francesa Tiafoe (17. ATP). Amerykanin przegrał 4:6, 4:6, 6:7(5-7) z Czechem Tomasem Machacem (75. ATP).

Holger Rune nie dał rady 122. tenisiście rankingu ATP

Bohaterem prawdziwej sensacji został francuski tenisista Arthur Cazaux (122. ATP), który pokonał Holgera Rune (6. ATP). W pierwszym secie obaj panowie nie mieli problemu z wygraniem swojego serwisu. Rune przy własnym podaniu przegrał zaledwie sześć punktów, a Cazaux siedem. Tym samym potrzebny był tie-break. Ten fatalnie rozpoczął się dla Duńczyka. Dwukrotnie przegrał wymiany przy własnym podaniu i najpierw przegrywał 0-3, a następnie 2-5. Ta strata okazała się nie do odrobienia i to Cazaux wygrał seta 7:6(7-4).

Drugiego seta Francuz rozpoczął od przełamania i to pozwoliło mu kontrolować wydarzenia w tej partii. Raz skutecznie obronił break pointa i po niewiele ponad półtorej godzinie prowadził w meczu już 7:6(7-4), 6:4. To sprawiło, że Rune musiał wziąć się do roboty. Na start trzeciej partii wygrał najdłuższego, bo szesnastopunktowego gema, broniąc przy tym break-pointa. Tak obaj doszli do stanu 5:4 dla Duńczyka. Wtedy wreszcie udało mu się przełamać niżej notowanego rywala, wygrać seta 6:4 i odrobić część strat.

Czwartą partię Rune rozpoczął jednak od przegrania gema przy własnym podaniu, następnie Cazaux wygrał swojego i miał dobrą pozycję do wygrania całego meczu. I tak też zrobił. Rune nie wykorzystał okazji na przełamanie przy stanie 3:4 i po chwili musiał bronić piłek meczowych. Pierwszą obronił, ale drugiej nie dał rady i tym samym Arthur Cazaux wygrał cały mecz 7:6(7-4), 6:4, 4:6, 6:3.

Tym samym szósty tenisista rankingu ATP pożegnał się z turniejem i jego najlepszym wynikiem w turniejach wielkoszlemowych pozostaje ćwierćfinał Rolanda Garrosa i Wimbledonu. Z kolei francuski tenisista w trzeciej rundzie zmierzy się z Holendrem Tallonem Griekspoorem (31. ATP).