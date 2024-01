Świątek zdradziła swoją tajemnicę. Wszyscy będą mówić tylko o tym

Iga Świątek napędziła strachu polskim kibicom. Choć pewnie wygrała w I rundzie Australian Open, pokonując 7:6 (2), 6:2 Sofię Kenin, to w kolejnym meczu miała o wiele więcej problemów. Danielle Collins postawiła jej trudne warunki. Amerykanka doprowadziła do trzeciego seta, a w nim prowadziła już 4:1 i była bliska wyeliminowania pierwszej rakiety świata. Polka jednak wzięła się w garść, zanotowała kapitalny powrót, wygrywając pięć gemów z rzędu i cały mecz 2:1. Po spotkaniu wyznała, co pomogło jej utrzymać koncentrację w kluczowych momentach i wrócić do gry. Fani mogą być w szoku.

Zobacz wideo Iga Świątek obroniła tytuł w Roland Garros. "To udaje się naprawdę niewielu"

Iga Świątek powiedziała, co pomogło jej zachować spokój na korcie. Nie zdradziła jednak wszystkiego. "Pilnie strzeżona tajemnica"

Na pomeczowej konferencji prasowej Świątek wyznała, że dużą rolę odegrała... muzyka. To właśnie ona pozwoliła jej zachować spokój pod presją. Okazuje się, że Polka nuciła w głowie jedną z piosenek legendarnego rockowego zespołu The Rolling Stones.

- Czuję, że kiedy jestem naprawdę skupiona, to powtarzam sobie w kółko tę samą piosenkę. I to przez cały mecz. To dodaje mi energii i w pewnym sensie pozwala skupić uwagę tylko na tej melodii, której ciągle słucham, a także na kwestiach technicznych, o których muszę myśleć w trakcie gry. Nie lubię, kiedy mój mózg wychwytuje piosenki z trybun, ponieważ za każdym razem jest to inny utwór. Dlatego nadal mam zamiar słuchać Rolling Stonesów - podkreśliła Świątek na pomeczowej konferencji prasowej.

Dziennikarze starali się być bardziej dociekliwi i próbowali "wyciągnąć" z Polki, jakiej konkretnie piosenki słucha. 22-latka zachowała jednak tę tajemnicę dla siebie. Nie ujawniła nazwy i podała konkretny powód takiej decyzji.

- Nie chcę zdradzać, bo zrobiłam to już w przeszłości i nagle piosenka stała się hymnem turnieju - żartowała. - Trochę to zrujnowało moją pracę. Podczas pierwszego wygranego Rolanda Garrosa cały czas słyszałam "Welcome to the Jungle". I potem przestałam już tego słuchać z powodu całego zamieszania - dodała. "Pilnie strzeżona tajemnica" - tak o słowach liderki rankingu WTA pisali dziennikarze france24.com. Można się spodziewać, że teraz cały tenisowy świat będzie się zastanawiał, o jaki dokładnie utwór chodzi.

Teraz przed Polką kolejne ważne zadanie. W III rundzie zmierzy się z Lindą Noskovą. Nie ulega wątpliwości, że mimo wyczerpującego pojedynku z Collins, to Świątek będzie faworytką i to nie tylko w III rundzie, ale i w całym turnieju.