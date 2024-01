Lawina hejtu po sukcesie Polki na AO. Przekroczyli wszelkie granice. "Zabiła ją na darmo?"

Trzecia runda Australian Open to dla Fręch wyrównanie życiowego wyniku w turnieju wielkoszlemowym - w 2022 roku odpadła na tym etapie w Wimbledonie. Jeżeli pokona niżej klasyfikowaną Anastazję Zacharową, to w czwartej rundzie zmierzy się ze zwyciężczynią meczu Alycia Parks - Coco Gauff.

REKLAMA

Zobacz wideo Niezwykła skocznia w Polsce! Tylko spójrzcie, jak jest zrobiona

Fręch pokonała Garcię na Australian Open. Kibice nie wytrzymali

W drugiej rundzie Magdalena Fręch pokonała Caroline Garcię - Francuzka była zdecydowaną faworytką tego starcia, to w końcu 19. zawodniczka rankingu WTA, ale nie dała sobie rady ze świetnie dysponowaną tego dnia Polką i przegrała 4:6, 6:7. Niespodzianka była ogromna, tym bardziej że Garcia w pierwszej rundzie takim samym rezultatem pokonała Naomi Osakę, byłą liderkę światowego rankingu.

Naomi Osaka w poprzednich latach nie ukrywała, że presja nakładana na zawodniczki jest ogromna - w ten sposób tłumaczyła m.in. swoją decyzję o wycofaniu się z French Open. W 2023 roku nie grała w tenisa, bo oczekiwała narodzin dziecka. Teraz wraca do gry i wielu kibiców życzy jej wszystkiego najlepszego.

Niestety niektórzy w kibicowaniu zatracają się zbyt mocno. Po tym jak Caroline Garcia wyeliminowała Osakę, a następnie sama odpadła z Magdaleną Fręch część fanów nie wytrzymała. W swoich wypowiedziach na temat Francuzki, posunęli się zdecydowanie za daleko.

"Czyli Garcia zabiła Naomi na darmo? Moim zdaniem powinniśmy wyrzucić Francuzów z tenisa" - pisał jeden z nich. "Garcia przez to, że pokonałaś Naomi, nigdy nie zobaczysz nieba. Będziesz musiała za to zapłacić" - zwracał się do Francuzki kolejny internauta. "Pokonać Osakę tylko po to, żeby odpaść z Fręch? Właśnie na to zasługujesz" - podsumowała inna użytkowniczka sieci. Jak widać "kibice" postanowili zupełnie zignorować, że świetnie zagrała Polka. Koniecznie chcieli zranić zawodniczkę, która wyeliminowała ich faworytkę.

Na szczęście nie wszystkie opinie są wyrażane w takim tonie. Niektórym kibicom było po prostu żal Garcii, że odpadła już na tym etapie. "Ten wynik jest dla mnie szokujący! Poziom Caroline Garcii przeciwko Naomi Osace był niesamowity. Myślałam, że zajdzie daleko. Mój Boże..." - można przeczytać.

Być może daleko zajdzie Magdalena Fręch. Pojedynek Polki z Anastazją Zacharową odbędzie się już w piątek 19 stycznia ok. godziny 3:00. Zachęcamy do śledzenia tego spotkania oraz innych meczów Australian Open w Sport.pl, oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.