Niezwykły pojedynek Polki w Australian Open. Nadchodzi nowa era rosyjskiego tenisa

Trzecia runda turnieju wielkoszlemowego to dla Magdaleny Fręch (69. WTA) - przynajmniej do tej pory - największe osiągnięcie kariery. Tym większe, że w Melbourne Polka poradziła sobie z rywalką z tenisowego szczytu - Caroline Garcią (19.). Fręch wygrała w II rundzie 6:4, 7:6. - Jeszcze to do mnie nie dociera - mówiła po meczu podekscytowana Fręch.

Teraz są spore szanse na nowy rekord. Kolejną rywalką Polki na kortach w Australian Open będzie Anastazja Zacharowa, czyli jedna z tegorocznych kwalifikantek. 190. rakieta światowego rankingu pokonała w eliminacjach m.in. Szwedkę Rebekkę Peterson, a w turnieju głównym ma na rozkładzie Juliję Putincewą (2:6, 6:0, 6:3) i Kaję Juvan (6:1, 6:1). Faworytką powinna być Polka, ale 22-latkę z Rosji stać na sensację.

Ze sportów walki na kort tenisowy. Wszystko dzięki babci

W wywiadzie dla sports.ru Zacharowa opowiedziała, że jej przygoda z tenisem rozpoczęła się jeszcze w czasach, gdy ćwiczyła judo. Po raz pierwszy wzięła rakietę do rąk, kiedy miała osiem lat. - Pamiętam, że babcia przyprowadziła mnie pierwszy raz na kort. Bardzo lubiła oglądać Marię Szarapową i nalegała, bym porzuciła judo i zaczęła grać w tenisa. Kiedy podniosłam rakietę po raz pierwszy, mówiłam, że chcę grać bekhendem, a babcia nalegała, bym więcej grała forhendem. Uwielbiałam judo, ale moja mama tego nie lubiła, bo potem ludzie trenujący tę dyscyplinę stawali się tak duzi i silni - komentowała.

Przygoda Rosjanki z judo trwała tylko rok. Ale ze sportem miała do czynienia od dziecka. - Cała nasza rodzina uprawiała sport. Tata był mistrzem w wioślarstwie, dawniej zabierał mnie i mojego brata na zajęcia z judo, był też jogging. Teraz nie uprawiam innych sportów, bo nie mam na to czasu. Wolę wrócić do domu, zrelaksować się, pobawić z kotem - wspomina.

Do tej pory Zacharowa rywalizowała przede wszystkim w turniejach rangi ITF oraz Challenger. W rozgrywkach WTA zadebiutowała podczas Poland Open w 2021 roku w Gdyni. Wtedy Rosjanka dostała się do turnieju jako tzw. szczęśliwy przegrany. Ostatecznie odpadła w pierwszej rundzie po trzysetowym boju z Jekaterine Gorgodze z Gruzji (7:6, 3:6, 1:6).

Jej pierwsze zwycięstwo na tym poziomie to początek 2023 r. w Hua Hin w Tajlandii, gdzie pokonała Annę Karolinę Schmiedlovą. Łącznie wygrała 12 turniejów rangi ITF, a w parze z Angeliną Gabujewą dochodziła do finałów turniejów w Pradze i Nur-Sułtan.

Rosjanka wśród swoich tenisowych wzorów wskazywała nie tylko Szarapową, lecz także Rogera Federera i Novaka Djokovicia. - Podziwiam Novaka za sposób, w jaki wszystko wygrywa, mimo że ma już swoje lata. Robi naprawdę świetną robotę - tłumaczyła Zacharowa. Obecnie Rosjanka zajmuje 190. miejsce w rankingu, a w czerwcu 2022 r. była notowana na 156. pozycji. Teraz Zacharowa jest już pewna awansu na 132. miejsce, a jeśli pokonałaby Fręch, to może znaleźć się na 109. miejscu.

Zmiana warty w rosyjskim tenisie. Rywalka Polki mierzy wysoko. "Plejada gwiazd"

Dla Zacharowej to ważny mecz jeszcze pod innym kątem. Nie minął jeszcze koniec pierwszego tygodnia zmagań, a już cztery najlepsze tenisistki z Rosji (Kasatkina, Samsonowa, Kudiermietowa, Aleksandrowa) są poza turniejem. To może oznaczać, że w rosyjskim tenisie wkrótce może dojść do pewnych przetasowań, czego częścią może być właśnie Zacharowa. - Ten turniej w Melbourne pokazuje, że powoli nadchodzi zmiana pokoleniowa. To miłe, że mamy całą plejadę gwiazd. Teraz musimy je ostrożnie prowadzić - mówił Szamil Tarpiszczew, prezes Rosyjskiej Federacji Tenisowej (RTP) i były reprezentant Związku Radzieckiego w Pucharze Davisa.

- Każdy sportowiec ma swoje marzenia. Ja chciałabym wygrać przynajmniej jeden turniej wielkoszlemowy w karierze. Chcę też zostać numerem jeden na świecie, ale zdaję sobie sprawę, że to będzie bardzo trudne - powiedziała Zacharowa w rozmowie z kpsport.ru z lipca 2020 roku.

We wrześniu 2019 r. Zacharowa grała w tenisowym finale mistrzostw Rosji, a dzień samego spotkania po latach określa "najgorszym dniem w życiu". Zaczęło się od zostawienia butów w domu i zgubienia słuchawek. Sam mecz trwał trzy i pół godziny, a Rosjanka była wyczerpana. Mimo to zdołała przetrwać fizycznie na korcie i finalnie zdobyła upragniony tytuł.

Teraz Zacharowa stanie na drodze Fręch w walce o czwartą rundę Australian Open. To będzie ich drugie starcie. Wcześniej Polka trafiła na Rosjankę w ćwierćfinale turnieju w Dubaju i wygrała wówczas 6:4, 6:1.

Zwyciężczyni tego meczu zagra z lepszą z pary Alycia Parks - Coco Gauff. Starcie Fręch - Zacharowa jest zaplanowane w nocy z czwartku 18 na piątek 19 stycznia jako drugie spotkanie w kolejności na Kia Arena, prawdopodobnie około godz. 3 czasu polskiego.