Zverev nie wytrzymał. Po tym pytaniu skrócili konferencję. "Wow" [WIDEO]

Alexander Zverev (6. ATP) ma za sobą niesamowity, ponad czteroipółgodzinny bój w drugiej rundzie Australian Open ze Słowakiem Lukasem Kleinem (163.). Pięciosetowy mecz, który skończył się super tie-breakiem, Zverev wygrał 7:5, 3:6, 4:6, 7:6(7-5), 7:6(10-7).

Na konferencji prasowej po wygranym meczu do niemieckiego tenisisty wróciła sprawa związana z jego byłą partnerką Brendą Pateą. Matka jego dziecka oskarża go o przemoc domową, a właściwie o fizyczne znęcanie się i doznanie uszczerbku na zdrowiu podczas jednej z kłótni w okresie, gdy byli jeszcze parą. Kobieta złożyła zawiadomienie w tej sprawie, a w maju ma odbyć się pierwsza rozprawa.

Alexander Zverev wypalił po pytaniu o proces. "Wow"

Szósty tenisista świata zjawił się na angielskojęzycznej konferencji prasowej, na której padło tylko jedno pytanie. - Z uwagi na twój nadchodzący proces, czy zamierzasz stawić się na nim osobiście?

- Wow. To dopiero pytanie. Właśnie grałem przez cztery godziny i 40 minut. Szczerze mówiąc, to nie jest pytanie, które chciałbym usłyszeć jako pierwsze. Nie mam pojęcia. To będzie w maju - odpowiedział wyraźnie zirytowany Zverev. Było to jedyne pytanie w angielskiej części konferencji prasowej. Po tym ta została skrócona i tenisista odpowiadał na pytania rodzimych dziennikarzy.

To nie pierwszy raz, gdy Zverev jest pytany o tę kwestię podczas Australian Open. Po meczu z Dominikiem Koepferem (62.) (4:6, 6:3, 7:6(3), 6:3) jeden z dziennikarzy zapytał go, czy powinien być w rankingu ATP oraz, czy w ogóle powinien grać w tenisa. - Kto tak mówił? Chyba wy dziennikarze. Interesujecie się tą historią nie po to, żeby poznać prawdę, tylko po to, żeby o niej pisać, tworzyć aferę i zdobywać wyświetlenia - ripostował Niemiec.

O sytuację Zvereva była także pytana Iga Świątek. - Nie ma na to dobrej odpowiedzi. Myślę, że decyzja należy do ATP. Na pewno nie jest dobrze, gdy zawodnik, na którym ciążą takie zarzuty, jest w pewnym sensie promowany - stwierdziła krótko liderka światowego rankingu kobiet.