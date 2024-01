W tym kraju Iga Świątek jest postrachem. 13-1

- Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Jeśli mam być szczera, to byłam już na lotnisku - z rozbrajającą szczerością wypaliła Iga Świątek, która po horrorze awansowała do 3. rundy Australian Open. Horrorze, który długo zapowiadał, że najlepsza tenisistka na świecie odpadnie już w drugiej rundzie pierwszego tegorocznego wielkoszlemowego turnieju.

Świątek ostatecznie pokonała 6:4, 3:6, 6:4 Danielle Collins, która dwa lata temu ograła Polkę w półfinale w Melbourne. W czwartek 62. zawodniczka światowego rankingu była o krok od powtórzenia tamtej sensacji. W ostatnim secie Collins prowadziła 4:2 i 40:0 przy serwisie naszej zawodniczki.

Na szczęście w kluczowym momencie meczu Świątek zaczęła grać bezbłędnie i na najwyższym poziomie. Polka, która była jedną nogą poza turniejem, zrewanżowała się Collins. W styczniu 2022 r. Amerykanka ograła Świątek 6:4, 6:1, by w finale przegrać z Ashleigh Barty 3:6, 6:7(2).

Świątek rozbija Amerykanki

Co ciekawe, porażka sprzed dwóch lat przeciwko Collins pozostaje jedyną porażką Świątek z amerykańską przeciwniczką na wielkoszlemowym turnieju. Liderka światowego rankingu zagrała łącznie 14 takich meczów, a w czwartek wygrała już po raz 13.

Zanim Świątek ograła Collins, wcześniej na wielkoszlemowych turniejach pokonywała: Sofię Kenin, Sachię Vickery, Jamie Loeb, Alison Riske, Jessicę Pegulę, Coco Gauff, Sloane Stephens, Lauren Davis oraz Claire Liu.

Collis nie była jedyną Amerykanką, z którą Świątek grała więcej niż raz na wielkoszlemowym turnieju. Tego samego Polka doświadczyła przeciwko Kenin (2020, 2024), Peguli (Roland Garros, US Open 2022) oraz Gauff (2022, 2023).

Wspomniane Kenin i Gauff były rywalkami Świątek w wielkoszlemowych finałach. W 2020 r. Polka pokonała Kenin w finale Rolanda Garrosa, zdobywając pierwszy wielkoszlemowy tytuł. Dwa lata później w paryskim finale Świątek ograła też Gauff. Poniżej mecze Świątek z Amerykankami na turniejach Wielkiego Szlema.

2020:

Roland Garros, finał. Iga Świątek - Sofia Kenin 6:4, 6:1

Iga Świątek - Sofia Kenin 6:4, 6:1 US Open, 2. runda. Iga Świątek - Sachia Vickery 6:7(5), 6:3, 6:4

2021:

US Open, 1. runda. Iga Świątek - Jamie Loeb 6:3 6:4

2022:

Australian Open, półfinał. Iga Świątek -Danielle Collins 4:6, 1:6

Iga Świątek -Danielle Collins 4:6, 1:6 Roland Garros, 2. runda. Iga Świątek - Alison Riske 6:0, 6:2

Iga Świątek - Alison Riske 6:0, 6:2 Roland Garros, ćwierćfinał. Iga Świątek - Jessica Pegula 6:3, 6:2

Iga Świątek - Jessica Pegula 6:3, 6:2 Roland Garros, finał. Iga Świątek - Coco Gauff 6:1, 6:3

Iga Świątek - Coco Gauff 6:1, 6:3 US Open, 2. runda. Iga Świątek - Sloane Stephens 6:3, 6:2

Iga Świątek - Sloane Stephens 6:3, 6:2 US Open, 3. runda. Iga Świątek - Lauren Davis 6:3, 6:4

Iga Świątek - Lauren Davis 6:3, 6:4 US Open, ćwierćfinał. Iga Świątek - Jessica Pegula 6:3, 7:6(4)

2023:

Roland Garros, 2. runda. Iga Świątek - Claire Liu 6:4, 6:0

Iga Świątek - Claire Liu 6:4, 6:0 Roland Garros, ćwierćfinał. Iga Świątek - Coco Gauff 6:4, 6:2

2024: