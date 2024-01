Zagraniczne media piszą o Idze Świątek. I to jak! Po prostu duma

- Nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Jeśli mam być szczera, to byłam już na lotnisku - z rozbrajającą szczerością wypaliła Iga Świątek, która po horrorze awansowała do 3. rundy Australian Open. Horrorze, który długo zapowiadał, że najlepsza tenisistka na świecie odpadnie już w drugiej rundzie pierwszego tegorocznego wielkoszlemowego turnieju.

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Świątek ostatecznie pokonała 6:4, 3:6, 6:4 Danielle Collins, która dwa lata temu ograła Polkę w półfinale w Melbourne. W czwartek 62. zawodniczka światowego rankingu była o krok od powtórzenia tamtej sensacji. W ostatnim secie Collins prowadziła 4:2 i 40:0 przy serwisie naszej zawodniczki.

"Collins miała więc idealną sytuację, żeby wyjść na 5:2 i serwować na wygranie meczu. Ale od stanu 6:4, 3:6, 2:4 i 0:40 Świątek zrobiła coś nie do uwierzenia. Uspokoiła się i naprawdę przebiła głową mur. (...) Od tego momentu Świątek i Collins rozegrały do końca meczu 25 akcji, a Iga wygrała aż 19 z nich! W decydującym momencie potrafiła ograniczyć do absolutnego minimum liczbę niewymuszonych błędów, więc koniec końców nie boli, że w całym meczu popełniła ich aż 35" - pisał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

Zagraniczne media skomentowały sukces Świątek

Dramaturgię meczu Świątek - Collins odnotowały też zagraniczne media. "Świątek ostatecznie pokonała Collins, jednak w trakcie meczu musiała przetrwać potężną panikę, będąc o krok od odpadnięcia z turnieju" - podkreślił australijski dziennik "The Sydney Morning Herald".

"Bohaterski rewanż Świątek na Australian Open. Polka wróciła do gry w momencie, w którym wydawało się, że była jedną nogą poza turniejem. Ostatecznie liderka światowego rankingu pokonała Collins, czyli swojego kata sprzed dwóch lat" - przypomniało hiszpańskie "Mundo Deportivo".

"Świątek cudem pokonała Collins. Polka przecisnęła się jak przez mysią dziurę! Liderka światowego rankingu awansowała do 3. rundy po piekielnie trudnym meczu z nieobliczalną zawodniczką z USA. Kolejny raz potwierdziło się to, że tegoroczne Australian Open nie będzie dla Świątek łatwym turniejem. W pierwszej rundzie problemów narobiła jej Sofia Kenin, a w czwartek Collins prawie wyrzuciła ją z rozgrywek" - czytamy na francuskim Eurosporcie.

"Tegoroczne Australian Open było o krok od utraty liderki światowego rankingu. Zamiast tego obejrzeliśmy jednak niesamowity powrót i jedno z największych zwycięstw w karierze Świątek. Polka po ponad trzech godzinach awansowała do 3. rundy turnieju, mimo że w pewnym momencie wydawało się to niemożliwe!" - to z kolei włoski portal oasport.it.

"To był powrót życia Świątek, która tylko dzięki temu może jeszcze marzyć o zwycięstwie w Australian Open. Collins była jedną z niewielu zawodniczek, która wiedziała, jak pokonać Polkę, ale tym razem jej się to nie udało, chociaż była o krok od wyrzucenia liderki rankingu WTA z wielkoszlemowego turnieju" - czytamy na portalu puntodebreak.com.

"Najwyżej rozstawiona w turnieju Świątek cudem uniknęła sensacyjnego odpadnięcia z Australian Open, odrabiając w trzecim secie stratę dwóch przełamań. Polka przetrwała skrajnie kryzysowy moment i mogła się cieszyć z kolejnego zwycięstwa z rzędu" - podsumował brytyjski portal BBC.

W 3. rundzie rywalką Świątek będzie 19-letnia Czeszka - Linda Noskova. To obecnie 50. zawodniczka rankingu WTA.