Świątek wyrzuciła gwiazdę Amerykanów. Tak o niej napisali. Jaśniej się nie da

W pierwszej rundzie Australian Open Iga Świątek pokonała Sofię Kenin 7:6, 6:2. W tamtym meczu miała trochę problemów w pierwszym secie, ale ostatecznie udowodniła wyższość w pewnie wygranym tie-breaku (7:2) oraz w drugim secie. Następnie znów trafiła na Amerykankę - jej rywalką w rozgrywanym w czwartek spotkaniu była Danielle Collins.

Świątek wygrywa z Collins. Amerykanie opisują jej mecz jednym słowem. "Thriller"

W tym pojedynku polska tenisistka również była faworytką, ale grało jej się znacznie trudniej niż kilka dni temu z Kenin. Świątek od początku miała problemy, ale w pierwszym secie dała jeszcze radę wygrać 6:4. W drugim już jej się to nie udało i górą była Amerykanka, która po świetnej grze zwyciężyła 6:3. W kolejnym secie Collins dalej miała przewagę i wydawało się, że zmierza po pewne zwycięstwo - to się zmieniło dopiero przy wyniku 2:4, 0:40 - Iga Świątek wzniosła się na wyżyny i ostatecznie zwyciężyła decydującego seta 6:4.

Wiele osób nie mogło uwierzyć w to, co się właśnie wydarzyło. Problemy z tym miała sama Iga Świątek, więc nie dziwi, że szoku nie ukrywają też amerykańskie media.

"Iga Świątek wyszarpała zwycięstwo w thrillerze z Danielle Collins na Australian Open" - pisze o meczu NBC Sports, odwołując się przy okazji do pomeczowej wiadomości Igi. Telewizja zwraca uwagę, że gdyby Świątek odpadła, to byłby to dla niej najgorszy turniej wielkoszlemowy od 2019 roku, gdzie odpadła w drugiej rundzie w Australian Open i US Open oraz w pierwszej na Wimbledonie.

"Mecz z rozmachem". Świątek odrobiła straty na Australian Open

"Iga z awansem!" - pisze w relacji ESPN. "Wow, to wszystko stało się tak szybko. Danielle Collins kontrolowała przebieg meczu, prowadząc 4-1 w trzecim secie i dominując. Jednak od tego momentu jej gra znacznie się rozluźniła i pozwoliła Idze Świątek na wygranie pięciu gemów z rzędu i zwycięstwo 6-4, 3-6, 6-4 oraz awans do trzeciej rundy turnieju" - czytamy w krótkim podsumowaniu spotkania.

Agencja prasowa Associated Press pisze o "meczu z rozmachem". Amerykanie doceniają grę swojej zawodniczki i cytują przy okazji jej słowa podsumowujące spotkanie. "Tak, przegrałam 4:6 w trzecim secie z jedną z najlepszych zawodniczek na świecie. I pokazała trochę naprawdę świetnego tenisa. Dałam z siebie wszystko".

W meczu trzeciej rundy Iga Świątek zmierzy się z Lindą Noskovą. Czeszka w ostatnim meczu pokonała McCartney Kessler 6:3, 1:6, 6:4. Dla polskiej tenisistki starcie z nią to naprawdę dobra wiadomość. Spotkania następnej fazy odbędą się 19 i 20 stycznia, ale organizatorzy nie podali jeszcze dokładnego terminu tego starcia.