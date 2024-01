Eksperci mówią jednym głosem po horrorze Igi Świątek

Trwa maraton meczów polskiej tenisistki na kortach w Australian Open. We wtorek Świątek (1. WTA) pokonała Amerykankę Sofię Kenin (41. WTA) 7:6(2), 6:2, a dwa dni później pokonała 2:1 (6:4, 3:6, 6:4) Danielle Collins (62. WTA). - Po ostatniej piłce wyrzuciła rakietę w górę z radości. Nie był to najlepszy mecz Polki w karierze, ale najważniejsze, że pozostaje w turnieju Australian Open - pisał Dominik Senkowski ze Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo "Rankingowa jedynka ciążyła Idze Świątek". Adam Romer wyjaśnia, z czym mierzyła się polska tenisistka

Iga Świątek zaliczyła kapitalny powrót w meczu i pokonała Danielle Collins. Eksperci komentują

Danielle Collins postawiła trudne warunki. Jeszcze w pierwszym secie dwukrotnie potrafiła przełamać 22-letnią raszyniankę. W drugim secie Amerykanka przejęła inicjatywę i go wygrała. Pod koniec decydującej partii liderka światowego rankingu grała spokojniej i ostatecznie triumfowała. Po zakończonym spotkaniu eksperci i dziennikarze byli pod wrażenie gry Świątek.

"Najbardziej spektakularny powrót Igi Świątek w karierze" - napisał Maciej Łuczak, dziennikarz Meczyki.pl i komentator Viaplay.pl.

"Jeden z największych powrotów w karierze Świątek. Bez dwóch zdań. To, co stało się między 1-0 w drugim secie a 2-4 w trzecim do analizy. Tylko nie jestem przekonany czy tenisowej" - zachwycał się meczem Igi Hubert Błaszczyk.

"Niesamowity powrót Świątek. Nieprawdopodobny upadek Collins. Fantastyczny punkt meczowy na zakończenie. Co za mecz!" - napisał José Morgado, dziennikarz Record.pt.

"Kosmitka Iga Świątek" - krótko skomentował Jakub Seweryn ze Sport.pl.

"Żelazna psychika naszej mistrzyni Igi Świątek. Żelazo, beton, żelbeton. Niewiarygodny pościg. Niebywały. Niesamowity. Brawo Iga Świątek. Duma i gratulacje" - napisał Mateusz Borek z Kanału Sportowego.

"Świetna robota Iga" - w ten sposób Bastien Fachan z TennisTV podsumował mecz Polki.

"Niesamowite. To jest właśnie tenis" - dodał oficjalny profil "Univers Tennis" na portalu X.

W 3. rundzie Australian Open Iga Świątek zmierzy się z Czeszką Lindą Noskovą (50. WTA). Rywalka Polki w drugiej rundzie tego turnieju stoczyła niespełna dwugodzinny bój z Amerykanką McCartney Kessler (206. WTA). W decydującym secie przechyliła szalę na swoją korzyść, wygrywając swój mecz 2:1. Spotkanie Świątek z Noskovą zostanie rozegrany w piątek 19 stycznia o godzinie 1 w nocy czasu polskiego.