Trzy i pół godziny horroru! Szalony mecz Hurkacza w Australian Open!

Latami znakiem firmowym Huberta Hurkacza w Wielkim Szlemie było brylowanie w meczach z gwiazdami światowej czołówki, a - będąc jeszcze samemu poza nią - męczył się i notował wpadki w pojedynkach z rywalami na swoim poziomie i tymi niżej notowanymi. Teraz, w drugiej rundzie Australian Open, podział był wyraźny - to on był faworytem, a po drugiej stronie kortu stanął Jakub Mensik, który dopiero zaczyna seniorską karierę. Ale 18-latek potwierdził, że potencjał ma wielki i gra bez kompleksów. Polak zaś pokazał - nie pierwszy raz - dwie twarze. Na szczęście, po prawie trzyipółgodzinnym pojedynku górą była ta skuteczniejsza. O awans do 1/8 finału zagra z Ugo Humbertem.

Gemy wygrywane w niespełna minutę nic nie dały. Do Hurkacza wróciły stare demony

142. miejsce na światowej liście samo w sobie nie robi wrażenia, ale perspektywa zmienia się, gdy weźmiemy pod uwagę, że mówimy o zawodniku, który dopiero co wkroczył w dorosłość - zarówno życiową, jak i tenisową. Będący wielkim talentem Czech w dwa lata wygrał ostatnio pięć turniejów ITF i jeden challenger i pnie się szybko w rankingu. Na co dzień startuje właśnie z powodzeniem w imprezach niższej rangi, ale jak już przedostaje się do wielkiego świata, to też błyszczy - w debiucie w głównej drabince wielkoszlemowej rywalizacji ostatniego lata dotarł w US Open do trzeciej rundy.

Mensik powtarza, że Australian Open to jego ulubiony turniej. I nic dziwnego - dwa lata temu dotarł w nim do finału juniorskiej rywalizacji, a teraz w dorosłej odsłonie wygrał trzy mecze w eliminacjach i jeden w głównej części imprezy. I pokazał, że przyszłość może należeć do niego.

Hurkacz z kolei po latach rozczarowująco szybkich pożegnań z turniejem w Melbourne w poprzednim sezonie zaliczył przełom, docierając do 1/8 finału. Teraz niektórzy też jeszcze przed tym meczem widzieli go już oczami wyobraźni w drugim tygodniu rywalizacji, ale do wrocławianina wróciły dawne demony i nie brakowało wiele, by znów potknął się już na drugim płotku.

Nastolatek ze słynnego w tenisowym świecie Prościejowa ma 193 cm wzrostu i tak jak wyższy o 3 cm Hurkacz dysponuje bardzo dobrym serwisem. Ale to nie jedyny jego atut - potrafi grać też agresywnie i przeplata potężne zagrania posyłane w okolice linii końcowej skrótami, dobrze również radzi sobie w defensywie. Ten pojedynek nie był więc tylko pojedynkiem na serwisowe bomby. Kibice obejrzeli też kilka długich wymian, w tym takich składających się z ponad 20 uderzeń. Z czasem jednak Mensik wyraźnie opadł nieco z sił i nie był już w stanie prezentować w pełni swoich wielkich umiejętności.

Wyraz twarzy Hurkacza mówił wszystko. Kibice dostali emocjonujący dreszczowiec, Hurkacz odetchnął z ulgą

Inauguracyjny set pierwszego w karierze pojedynku Polaka z Czechem stał pod znakiem niewykorzystanych przez 26-latka szans. Bo co z tego, że szybciej wygrywał swoje gemy serwisowe, w czterech z nich nie stracił nawet punktu, a niektóre nie trwały nawet minuty? Co z tego, że to on miał jedyną w tej partii okazję na przełamanie? Po niemal godzinie prowadzenie w meczu objął przeciwnik.

Obaj tenisiści dobrze pilnowali wtedy podania. Hurkacz regularnie posyłał piłkę z prędkością powyżej 200 km/h. Niekiedy pomagała mu też taśma - piłka po odbiciu od niej zostawała po stronie rywala. Ale z czasem faworyt zaczął też popełniać proste błędy, które go wyraźnie frustrowały. Po jednym z nieudanych zagrań aż skrzywił się i złapał za głowę. Od początku zaś wyglądał, jakby brakowało mu energii lub był przygnębiony. Ani przez chwilę na jego twarzy nie pojawił się uśmiech. Po wygranych akcjach zaciskał tylko mobilizująco pięść, to było wszystko, jeśli chodzi o jego ekspresję po udanych momentach. W tie-breaku powodów do radości nie miał - nie wykorzystał dwóch piłek setowych, a rywal zamienił na punkt trzecią, wygrywając 11-9.

W drugiej odsłonie zobaczyliśmy wrocławianina w zdecydowanie lepszym wydaniu. To on niepodzielnie dominował i był nauczycielem tenisa. A że u Czecha zaczął szwankować serwis, to skończyło się szybkim zwycięstwem 6:1 w zaledwie 25 minut. W błędzie jest jednak ten, kto myśli, że taki obrót sprawy zniechęcił underdoga, który w czasie wolnym zajmuje się magią. Znów poprawił skuteczność i przypominał zawodnika, który w poprzedniej rundzie po dobrej grze wyeliminował Kanadyjczyka Denisa Shapovalova. Teraz ponownie niekiedy czarował na korcie.

Polscy kibice liczyli, że pierwszy set był jedynym słabszym momentem w grze Hurkacza - tak, jak to było w meczu otwarcia z 343. na świecie Australijczykiem Omarem Jasiką [7:6, 6:4, 6:2]. Ale trzecia partia była bardzo podobna do pierwszej po obu stronach siatki. U faworyta znów widać było frustrację, a Czech błyszczał. Raz zagrał skutecznie przy siatce, wywierając presję na przeciwniku, kiedy indziej popisał się efektownym minięciem. Po jednym z takich wyczynów brawo bił mu nawet Polak.

Choć ten ostatni mógł liczyć na głośne wsparcie z trybun, to gdy w 12. gemie przełamanie na wagę zwycięstwa w trzeciej partii zdobył Mensik, to zapanowała ogólna wrzawa. A fani półfinalisty Wimbledonu 2021 zaczęli się poważnie niepokoić, czy nie pożegna się on za chwilę przedwcześnie z turniejem.

Kibice zgromadzeni na trybunach, którym zależało, by spotkanie było jak najdłuższe, byli usatysfakcjonowani, bo dostali pięciosetowy pojedynek pełen zwrotów akcji. O ile trzecia odsłona była bardzo podobna do pierwszej, to czwarta była niemal kopią drugiej. Był to teatr jednego aktora. Czech był wyraźnie zmęczony i coraz częściej się mylił. Hurkacz z kolei z pełną powagą od stanu 1:1 zapisywał na swoim koncie gema po gemie. W decydującym secie nastolatek wytrzymał tempo do stanu 2:2, a potem już m.in. rzucał rakietą w złości wywołanej własną nieporadnością. W końcówce jeszcze nieco szarpnął, ale nie był w stanie poważniej zagrozić Polakowi. Ten pojedynek zakończył w swoim stylu - asem. 19. tego dnia.

W trzeciej rundzie dziewiąty tenisista globu zmierzy się w sobotę z rozstawionym z numerem 21. Francuzem Ugo Humbertem.