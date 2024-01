Piękne sceny po sensacji w Australian Open. 180. zawodniczka rankingu nie wytrzymała [WIDEO]

Storm Hunter wygrała już pięć meczów podczas Australian Open. Australijka najpierw musiała przejść kwalifikacje do turnieju, a teraz osiągnęła historyczny wynik, awansując do trzeciej rundy, co jest jej najlepszym wynikiem w karierze. - Zaraz się rozpłaczę - mówiła Hunter po spotkaniu, zwracając się w stronę swoich najbliższych i trenerki.

