Internet zapłonął po sensacyjnym zwycięstwie Polki na Australian Open. "Niewiarygodne"

Magdalena Fręch (69. WTA) w drugiej rundzie Australian Open zmierzyła się z Caroline Garcią (19. WTA). Faworytką tego starcia była Francuzka, ale nasza tenisistka sprawiła sporą niespodziankę. W nieco ponad dwie godziny wygrała 6:4, 7:6 i awansowała do trzeciej rundy.

Dziennikarze zachwyceni triumfem Fręch

Po meczu zwycięstwo Fręch skomentowali dziennikarze i eksperci. "Australian Open 23 - M. Linette pokonuje C. Garcię w 1/8 finału. AO 24 - M. Fręch pokonuje C. Garcię w 2.rundzie. Garcia za rok będzie trzymać kciuki, by nie trafić na jakąś Magdę. Fręch świetnie wykorzystała słabszy dzień Francuzki. Nagrodą wyrównanie najlepszego wyniku w Szlemie" - napisała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

"Czysta radość. Magdalena Fręch w trzeciej rundzie Australian Open kosztem jednej z najlepszych tenisistek świata! Są widoki na czwartą rundę i tam mecz z Coco Gauff. Teraz Magda zagra z kwalifikantką Zacharową (190 WTA)" - dodał Łukasz Jachimiak ze Sport.pl.

"Nieprawdopodobny scenariusz się spełnia! Magdalena Fręch pokonuje 6:4, 7:6 Carolinę Garcia w 2r. Australian Open. To najważniejsze zwycięstwo tenisistki z Łodzi w karierze! Tenis jest wyjątkowo nieprzewidywalny…" - stwierdził Adam Romer z magazynu Tenisklub.

"Wzorowy mecz z punktu widzenia Magdy Frech" - napisał Dawid Celt.

"Różne były losy Madzi Fręch w dotychczasowych startach wielkoszlemowych. Najczęściej trafiała na te najlepsze i żałowaliśmy, że zbyt szybko odpadała. Dziś miało być podobnie, ale ona z tą „lepszą"rozprawiła się w dwie godziny! Coś pięknego" - stwierdził Karol Płatek z Polsatu Sport.

"Magdalena Fręch wygrywa 2:0 i eliminuje z Australian Open nr 16, Carolinę Garcię z Francji. Olbrzymi sukces. Wielkie gratulacje" - dodał Tomasz Lis.

Gratulacje polskiej tenisistce złożył również minister sportu i turystyki Sławomir Nitras. "Imponujące. Niewiarygodny mecz Magdaleny Fręch. Wielki wynik i ogromna radość" - czytamy.