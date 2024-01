Znamy kolejną rywalkę Fręch w Australian Open. To objawienie turnieju!

Magdalena Fręch (69. WTA) w pierwszej rundzie Australian Open pokonała Darię Savillle (152. WTA) 6:7(5), 6:3, 7:5, ale męczyła się z rywalką aż trzy godziny. Dlatego też Polka nie była faworytką starcia z wyżej notowaną i bardziej utytułowaną Caroline Garcią (19. WTA) w drugiej rundzie. 26-latka zaskoczyła jednak cały tenisowy świat i okazała się lepsza od Francuzki.

Magdalena Fręch wygrała z Caroline Garcią. W trzeciej rundzie Australian Open będzie faworytką

Niespodziewanie środowy mecz w wykonaniu Fręch był niesamowity. Polka od samego początku stawiała się rywalce i zdołała wygrać pierwszego seta 6:4. W drugiej partii obie popełniały sporo błędów, ale to Francuzka nie wytrzymywała presji meczu i naporów Polki. Garcia zagrała słabo, a Fręch bardzo dobrze i finalnie to łodzianka zdołała zamknąć mecz w tie-breaku, którego wygrała 7:2, a cały mecz 2:0.

Polka dopiero drugi raz w karierze dotarła do trzeciej rundy turnieju wielkoszlemowego. Wcześniej dokonała tego jedynie podczas Wimbledonu w 2022 roku. Teraz czeka ją gigantyczna szansa na poprawienie tego wyniku, ponieważ w kolejnym spotkaniu to ona będzie faworytką.

W trzeciej rundzie Fręch zmierzy się z niżej notowaną Anastasiją Zacharową (190. WTA). Rosjanka do turnieju dostała się poprzez kwalifikacje, a później wygrała z dwoma rywalkami z wyższych miejsc w rankingu WTA. Najpierw pokonała Julię Putnicewą (64. WTA) 2:6, 6:3, 6:3, a następnie Kaję Juvan (109. WTA) 6:1, 6:1. Jest jednym z objawieniem tego turnieju, zwłaszcza że mowa o zawodniczce, która nigdy nie była w czołowej setce turnieju.

Zacharowa najwyżej w światowym rankingu była klasyfikowana na 156. miejscu. Do jej największych sukcesów należą dwa finały turniejów WTA w grze podwójnej. W parze z Angeliną Gabujewą Rosjanka przegrywała w Nur-Sułtan i w Pradze. Z singlu 22-latka wygrała 12 turniejów rangi ITF.

Dla Magdaleny Fręch spotkanie z Anastasiją Zacharową to szansa na osiągnięcie najlepszego w karierze wyniku w Wielkim Szlemie i przeżycie kapitalnej przygody. Jeśli Polak wygra z Rosjanką, to na jej drodze w czwartej rundzie może czekać zwyciężczyni US Open Coco Gauff (3. WTA).